Рыночная цена на электроэнергию в Украине стала самой большой в Европе — Finance.ua

Рыночная цена на электроэнергию в Украине стала самой большой в Европе Сегодня 10:40 — Энергетика

Рыночная цена на электроэнергию в Украине стала самой большой в Европе

В июне Украина импортировала 858,4 тыс. МВтч электроэнергии, что на 6% больше, чем было закуплено за весь 2023 год. При этом средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии, по данным «Оператора рынка», в июне текущего года выросла на 27,9%. Об этом пишет Gmk.center.

Ситуация в Европе

В ЕС среднемесячные оптовые цены на электроэнергию на сутки в июне 2024 года существенно выросли по сравнению с маем.

По данным Ember, они составляли:

Италия — €103,2/МВт·ч (+8,7% м./м.);

Франция — €37,8/МВт·ч (+39,4%);

Германия — €72,9/МВт·ч (+8,3%);

Испания — €56,2/МВт·ч (+85,5%);

Швеция — €28,7/МВт·ч (+24,7%).

Причинами роста цен стали повышение спроса во второй половине месяца из-за увеличения средних температур, падения объемов ветровой генерации и нестабильность солнечной в течение месяца, колебания цен на газ и выбросы CO2.

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В то же время полугодовое производство солнечной энергии было самым высоким за всю историю на всех рынках. Этой вехи в некоторых случаях также достигла ветроэнергетика.

«До конца года в Европе ожидается сезонное удорожание цен на электричество, судя по кривой форвардов. К примеру, в Германии рост цен к концу 2024-го может составить до 15%. В целом на европейском энергетическом рынке ситуация очень волатильная из-за тонкого баланса рынка газа. Но Европа к этому готова, в отличие от Украины», — отмечает главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

Ситуация в Украине

В Украине средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ), по данным «Оператора рынка», в июне текущего года выросла на 27,9% м./м., составив 5403,38 грн/МВт ·ч (€124,9/МВт·ч по курсу 43,26 грн/евро), что почти на 16% больше, чем максимальная средняя цена в ЕС в тот же период.

По данным Energy Map, в июне Украина импортировала 858,4 тыс. МВтч электроэнергии, что на 6% больше, чем было закуплено за весь 2023 год (806,4 тыс. МВтч). Кроме того, это самый большой месячный объем импорта за последние 10 лет. По сравнению с маем, импорт вырос почти вдвое, с июнем 2023 года — почти в двадцать раз. Наибольший объем электроэнергии в прошлом месяце импортирован из Венгрии.

В начале июля представители крупных украинских компаний ГМК призвали правительство пересмотреть решение об увеличении до 80% доли импорта э/э для стабильного энергоснабжения предприятий. Компромиссным решением бизнес считает установление этой нормы на уровне 50%, в противном случае высокая цена импортной электроэнергии приведет к сокращению производства, поскольку стоимость электроэнергии составляет значительную долю себестоимости продукции. В Минэнерго, в свою очередь, заявляют о невозможности такого шага из-за значительного дефицита в энергосистеме, и предлагают бизнесу строить собственную генерацию.

«Потребность в импорте электроэнергии в Украину привела к тому, что местные цены выше европейских. Более 90% стали в ЕС производится в странах, имеющих преимущество в ценах на энергию по сравнению с Украиной. Энергоемкая отечественная экономика может понести колоссальные потери», — отмечает Андрей Тарасенко.

Інформатор Гроші По материалам:

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