Ryanair запустит новые рейсы из Албании: куда можно будет улететь — Finance.ua

Ryanair запустит новые рейсы из Албании: куда можно будет улететь Сегодня 10:44 — Фондовый рынок

Ryanair запустит новые рейсы из Албании: куда можно будет улететь

Ирландский лоукостер Ryanair откроет полеты в еще одну европейскую страну — Албанию. В расписании авиакомпании появились сразу 17 новых направлений из Тираны.

Начало полетов запланировано с началом зимнего расписания. Большинство рейсов будут выполняться с 31 октября 2023 года.

Новые рейсы Ryanair из Тираны

Лоукостер полетит в города Польши, Италии, Чехии, Франции, Бельгии, Швеции, Германии, Румынии и Великобритании. В частности:

Болонья,

Брюссель Шарлеруа,

Бухарест,

Венеция Тревизо,

Варшава Модлин,

Дюссельдорф Веце,

Эдинбург,

Катания,

Краков,

Лондон Станстед,

Манчестер,

Милан Бергамо,

Париж Бове,

Пиза,

Прага,

Рим Чиампино,

Стокгольм в Арланда.

Билеты можно купить на официальном сайте авиакомпании ryanair.com, а также можно воспользоваться поисковым агрегатором kiwi.com

Телеканал 24 По материалам:

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