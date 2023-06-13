Ryanair запустит новые рейсы из Албании: куда можно будет улететь — Finance.ua
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Ryanair запустит новые рейсы из Албании: куда можно будет улететь

Фондовый рынок
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Ryanair запустит новые рейсы из Албании: куда можно будет улететь
Ryanair запустит новые рейсы из Албании: куда можно будет улететь
Ирландский лоукостер Ryanair откроет полеты в еще одну европейскую страну — Албанию. В расписании авиакомпании появились сразу 17 новых направлений из Тираны.
Начало полетов запланировано с началом зимнего расписания. Большинство рейсов будут выполняться с 31 октября 2023 года.

Новые рейсы Ryanair из Тираны

Лоукостер полетит в города Польши, Италии, Чехии, Франции, Бельгии, Швеции, Германии, Румынии и Великобритании. В частности:
  • Болонья,
  • Брюссель Шарлеруа,
  • Бухарест,
  • Венеция Тревизо,
  • Варшава Модлин,
  • Дюссельдорф Веце,
  • Эдинбург,
  • Катания,
  • Краков,
  • Лондон Станстед,
  • Манчестер,
  • Милан Бергамо,
  • Париж Бове,
  • Пиза,
  • Прага,
  • Рим Чиампино,
  • Стокгольм в Арланда.
Билеты можно купить на официальном сайте авиакомпании ryanair.com, а также можно воспользоваться поисковым агрегатором kiwi.com

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По материалам:
Телеканал 24
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