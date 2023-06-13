Ryanair запустит новые рейсы из Албании: куда можно будет улететь — Finance.ua

Ryanair запустит новые рейсы из Албании: куда можно будет улететь
Ирландский лоукостер Ryanair откроет полеты в еще одну европейскую страну — Албанию. В расписании авиакомпании появились сразу 17 новых направлений из Тираны.
Начало полетов запланировано с началом зимнего расписания. Большинство рейсов будут выполняться с 31 октября 2023 года.
Новые рейсы Ryanair из Тираны
Лоукостер полетит в города Польши, Италии, Чехии, Франции, Бельгии, Швеции, Германии, Румынии и Великобритании. В частности:
- Болонья,
- Брюссель Шарлеруа,
- Бухарест,
- Венеция Тревизо,
- Варшава Модлин,
- Дюссельдорф Веце,
- Эдинбург,
- Катания,
- Краков,
- Лондон Станстед,
- Манчестер,
- Милан Бергамо,
- Париж Бове,
- Пиза,
- Прага,
- Рим Чиампино,
- Стокгольм в Арланда.
Билеты можно купить на официальном сайте авиакомпании ryanair.com, а также можно воспользоваться поисковым агрегатором kiwi.com
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