Ryanair запустит более 15 новых рейсов из Польши по Европе — Finance.ua

Ryanair запустит более 15 новых рейсов из Польши по Европе
Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал 17 новых рейсов, соединяющих 6 городов Польши со многими другими европейскими странами.
Так, авиакомпания планирует уже в первом полугодии 2023 г. соединить польские Гданьск, Краков, Катовице, Познань, Жешув и Вроцлав с 17 другими городами Европы. На первых новых маршрутах самолеты начнут летать уже с марта следующего года.
Следовательно, Ryanair будет летать теперь еще и в Мемминген, Перуджу, Лурду, Ригу, Неаполь, Тревизо, Пулу, Варну, Бургас, Бари, Задар, Подгорицу, Барселону, Малагу, Бриндизи и Софию.
Полный список новых авиарейсов от Ryanair:
- Краков — Мемминген (Германия) с 28 марта
- Краков — Перуджа (Италия) с 27 марта
- Краков — Лурд (Франция) с 26 марта
- Гданьск — Рига (Латвия) с 28 марта
- Гданьск — Неаполь (Италия) с 26 марта
- Гданьск — Тревизо (Италия) с 26 марта
- Гданьск — Прага с 29 марта
- Гданьск — Подгорица с 27 марта
- Гданьск — Барселона-Эль-Прат с 28 марта
- Гданьск — Малага с 28 марта
- Познань — Бургас (Болгария) с 26 марта
- Познань — Бари (Италия) с 26 марта
- Вроцлав — София (Болгария) с 27 марта
- Вроцлав — Бриндизи с 28 марта
- Катовице — Пула (Хорватия) со 2 июня
- Катовице — Варна (Болгария) с 4 июня
- Жешув — Задар (Хорватия) со 2 июня.
Билеты на анонсированные рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании.
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