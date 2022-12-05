Ryanair запустит более 15 новых рейсов из Польши по Европе — Finance.ua
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Ryanair запустит более 15 новых рейсов из Польши по Европе

Фондовый рынок
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Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал 17 новых рейсов, соединяющих 6 городов Польши со многими другими европейскими странами.
Так, авиакомпания планирует уже в первом полугодии 2023 г. соединить польские Гданьск, Краков, Катовице, Познань, Жешув и Вроцлав с 17 другими городами Европы. На первых новых маршрутах самолеты начнут летать уже с марта следующего года.
Следовательно, Ryanair будет летать теперь еще и в Мемминген, Перуджу, Лурду, Ригу, Неаполь, Тревизо, Пулу, Варну, Бургас, Бари, Задар, Подгорицу, Барселону, Малагу, Бриндизи и Софию.
Полный список новых авиарейсов от Ryanair:
  • Краков — Мемминген (Германия) с 28 марта
  • Краков — Перуджа (Италия) с 27 марта
  • Краков — Лурд (Франция) с 26 марта
  • Гданьск — Рига (Латвия) с 28 марта
  • Гданьск — Неаполь (Италия) с 26 марта
  • Гданьск — Тревизо (Италия) с 26 марта
  • Гданьск — Прага с 29 марта
  • Гданьск — Подгорица с 27 марта
  • Гданьск — Барселона-Эль-Прат с 28 марта
  • Гданьск — Малага с 28 марта
  • Познань — Бургас (Болгария) с 26 марта
  • Познань — Бари (Италия) с 26 марта
  • Вроцлав — София (Болгария) с 27 марта
  • Вроцлав — Бриндизи с 28 марта
  • Катовице — Пула (Хорватия) со 2 июня
  • Катовице — Варна (Болгария) с 4 июня
  • Жешув — Задар (Хорватия) со 2 июня.
Билеты на анонсированные рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании.
Кстати, изучать иностранный как онлайн, так и офлайн можно в Speak Up — международной сети школ английского языка, насчитывающей десятки школ в Украине и во всем мире.

Хочу занятия в Speak Up

По материалам:
Телеканал 24
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