Ryanair запустит более 15 новых рейсов из Польши по Европе — Finance.ua

Ryanair запустит более 15 новых рейсов из Польши по Европе Сегодня 11:33 — Фондовый рынок

Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал 17 новых рейсов, соединяющих 6 городов Польши со многими другими европейскими странами.

Так, авиакомпания планирует уже в первом полугодии 2023 г. соединить польские Гданьск, Краков, Катовице, Познань, Жешув и Вроцлав с 17 другими городами Европы. На первых новых маршрутах самолеты начнут летать уже с марта следующего года.

Следовательно, Ryanair будет летать теперь еще и в Мемминген, Перуджу, Лурду, Ригу, Неаполь, Тревизо, Пулу, Варну, Бургас, Бари, Задар, Подгорицу, Барселону, Малагу, Бриндизи и Софию.

Полный список новых авиарейсов от Ryanair:

Краков — Мемминген (Германия) с 28 марта

Краков — Перуджа (Италия) с 27 марта

Краков — Лурд (Франция) с 26 марта

Гданьск — Рига (Латвия) с 28 марта

Гданьск — Неаполь (Италия) с 26 марта

Гданьск — Тревизо (Италия) с 26 марта

Гданьск — Прага с 29 марта

Гданьск — Подгорица с 27 марта

Гданьск — Барселона-Эль-Прат с 28 марта

Гданьск — Малага с 28 марта

Познань — Бургас (Болгария) с 26 марта

Познань — Бари (Италия) с 26 марта

Вроцлав — София (Болгария) с 27 марта

Вроцлав — Бриндизи с 28 марта

Катовице — Пула (Хорватия) со 2 июня

Катовице — Варна (Болгария) с 4 июня

Жешув — Задар (Хорватия) со 2 июня.

Билеты на анонсированные рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании.

Кстати, изучать иностранный как онлайн, так и офлайн можно в Speak Up — международной сети школ английского языка, насчитывающей десятки школ в Украине и во всем мире.

Телеканал 24 По материалам:

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