Ryanair откроет базу в Одессе после возобновления авиасообщения — Finance.ua

Ryanair откроет базу в Одессе после возобновления авиасообщения Сегодня 11:34 — Фондовый рынок

Ryanair откроет базу в Одессе, когда воздушное пространство в Украине будет признано безопасным.

Об этом в интервью Simple Flying сообщил гендиректор авиакомпании Майкл О’Лири.

Майкл О’Лири рассказал, что до полномасштабного вторжения компания перевозила в Украину два миллиона пассажиров. Теперь компания хочет вернуться в Украину как можно скорее, как только это станет возможно.

«Мы могли бы вернуться в Украину в течение нескольких дней. Конечно, сразу с рейсами по назначению. Мы работали бы с базами в Киеве, Львове и Одессе. Херсон пока может быть недоступным для нас, но мы хотели бы быть активными участниками восстановления украинской экономики», — отметил гендиректор.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.