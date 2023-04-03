Ryanair откроет базу в Одессе после возобновления авиасообщения — Finance.ua
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Ryanair откроет базу в Одессе после возобновления авиасообщения

Фондовый рынок
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Ryanair откроет базу в Одессе, когда воздушное пространство в Украине будет признано безопасным.
Об этом в интервью Simple Flying сообщил гендиректор авиакомпании Майкл О’Лири.
Майкл О’Лири рассказал, что до полномасштабного вторжения компания перевозила в Украину два миллиона пассажиров. Теперь компания хочет вернуться в Украину как можно скорее, как только это станет возможно.
«Мы могли бы вернуться в Украину в течение нескольких дней. Конечно, сразу с рейсами по назначению. Мы работали бы с базами в Киеве, Львове и Одессе. Херсон пока может быть недоступным для нас, но мы хотели бы быть активными участниками восстановления украинской экономики», — отметил гендиректор.

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По материалам:
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