Румыния устанавливает новые правила транзита аграрных грузов из Украины — Finance.ua

Румыния устанавливает новые правила транзита аграрных грузов из Украины Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Румыния в понедельник, 24 апреля, приступит к пломбированию транспортных средств, перевозящих украинскую аграрную продукцию в режиме транзита.

Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансбезопасности».

«Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение стало известно во время встречи Министра агрополитики Украины Николая Сольского и его румынского коллеги, министра Петре Деа.

Отмечается, что перевозчикам, следующим через Румынию транзитом, важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.