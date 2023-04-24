Румыния устанавливает новые правила транзита аграрных грузов из Украины — Finance.ua
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Румыния устанавливает новые правила транзита аграрных грузов из Украины

Казна и Политика
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Румыния в понедельник, 24 апреля, приступит к пломбированию транспортных средств, перевозящих украинскую аграрную продукцию в режиме транзита.
Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансбезопасности».
«Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии», — говорится в сообщении.
Соответствующее решение стало известно во время встречи Министра агрополитики Украины Николая Сольского и его румынского коллеги, министра Петре Деа.
Отмечается, что перевозчикам, следующим через Румынию транзитом, важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий.
По материалам:
Економічна Правда
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