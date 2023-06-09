Руда вышла на первое место в экспорте по железной дороге в мае — Finance.ua
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Руда вышла на первое место в экспорте по железной дороге в мае

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В мае в структуре экспортных перевозок Укрзализныцей руда составила 37%, опередив зерновые грузы.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Rail.insider по итогам заседания экспортного офиса АО «Укрзализныця».
«В структуре экспортных перевозок за май 2023 года первое место заняла руда железная и марганцевая. Их объем составил 1 млн 385 млн т (37%). Второе место занимают зерновые грузы (1,1 млн т, или 30%), а третье — черные металлы (0,5 млн т, или 13%)», — говорится в сообщении.
В то же время фиксируется сокращение объемов перевезенной руды в мае — на 17% к показателям апреля.
В целом в январе — мае 2023 года по железной дороге было перевезено на экспорт 7,253 млн т, что на 6,88 млн т, или на 49%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Как сообщалось, по оперативным данным, в мае 2023 года «Укрзализныця» на экспорт перевезла 1,141 млн т зерна, что почти вдвое меньше, чем в апреле этого года, когда было перевезено 2,126 млн т.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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