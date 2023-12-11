Розыгрыш среди участников «Бонус к депозиту» уже скоро — успейте разогреть свой вклад Сегодня 09:50 — Кредит&Депозит

Розыгрыш среди участников «Бонус к депозиту» уже скоро — успейте разогреть свой вклад

Акция от «Минфина» среди участников программы « Бонус к депозиту » подходит к концу, но вкладчики еще могут успеть получить приятные призы и гарантированное вознаграждение. Для этого нужно разместить депозиты, как минимум, в одном из двух банков — Глобус или Кредит Днепр.

Какой гарантированный приз для всех участников

По условиям программы, все участники получат гарантированный бонус от «Минфина» в виде дополнительных процентов годовых к ставке. Их размер будет зависеть от того, какой банк выберет участник. Вкладчики Глобус Банка получат дополнительные 0,25%, а По условиям программы, все участники получат гарантированный бонус от «Минфина» в виде дополнительных процентов годовых к ставке. Их размер будет зависеть от того, какой банк выберет участник. Вкладчики Глобус Банка получат дополнительные 0,25%, а Банка Кредит Днепр — 1%.

При этом разместить нужно вклад на общую сумму, как минимум, 50 тыс. гривен. Получать выплаты по депозиту можно либо ежемесячно, либо в конце срока договора с банком. Заключается он, минимум, на 24 месяца с Глобус Банком и 6 месяцев — с Банком Кредит Днепр.

Выбрать акционный депозит: http://surl.li/nlsck

Какие еще призы можно получить

Среди участников, которые разместят вклад в указанных банках до 17 декабря, разыграют в общей сложности 165 000 гривен. Однако, шансы на выигрыш можно удвоить, разместив депозиты в обоих банках. Но если разместить несколько вкладов в одном банке, это засчитают, как один вклад.

Кроме того, по результатам розыгрыша можно будет получить билеты на самую ожидаемую инвестиционную конференцию Invest Talk Summit 2024. Своих владельцев будут искать 4 билета на событие офлайн и 10 билетов — онлайн.

Еще одна уникальная возможность, шансы на которую есть у участников, — обучение на одном из пяти курсов в Академии Минфин.

Как принять участие в акции

Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Заполнить «Заявку на бонус» на сайте «Минфин», согласно правилам акции. Разместить депозит в выбранном банке до 17 декабря. Подтвердите размещение депозита на сайте.

После этого останется только ждать получения бонуса и результатов розыгрыша. Победители будут определены с помощью Random.org в течение 15 рабочих дней с момента проведения розыгрыша.

Полная информация об участии в акции доступна по ссылке

Принять участие в розыгрыше можно только до 17 декабря. Но все желающие еще успеют запрыгнуть в последний поезд, ведь банки довольно быстро оформляют вклады и сделать это можно онлайн. А счастливчики получат призы уже к Новому году.

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