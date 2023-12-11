Розыгрыш среди участников «Бонус к депозиту» уже скоро — успейте разогреть свой вклад — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Розыгрыш среди участников «Бонус к депозиту» уже скоро — успейте разогреть свой вклад

Кредит&Депозит
12
Розыгрыш среди участников «Бонус к депозиту» уже скоро — успейте разогреть свой вклад
Розыгрыш среди участников «Бонус к депозиту» уже скоро — успейте разогреть свой вклад
Акция от «Минфина» среди участников программы «Бонус к депозиту» подходит к концу, но вкладчики еще могут успеть получить приятные призы и гарантированное вознаграждение. Для этого нужно разместить депозиты, как минимум, в одном из двух банков — Глобус или Кредит Днепр.

Какой гарантированный приз для всех участников

По условиям программы, все участники получат гарантированный бонус от «Минфина» в виде дополнительных процентов годовых к ставке. Их размер будет зависеть от того, какой банк выберет участник. Вкладчики Глобус Банка получат дополнительные 0,25%, а Банка Кредит Днепр — 1%.
При этом разместить нужно вклад на общую сумму, как минимум, 50 тыс. гривен. Получать выплаты по депозиту можно либо ежемесячно, либо в конце срока договора с банком. Заключается он, минимум, на 24 месяца с Глобус Банком и 6 месяцев — с Банком Кредит Днепр.
Выбрать акционный депозит: http://surl.li/nlsck

Какие еще призы можно получить

Среди участников, которые разместят вклад в указанных банках до 17 декабря, разыграют в общей сложности 165 000 гривен. Однако, шансы на выигрыш можно удвоить, разместив депозиты в обоих банках. Но если разместить несколько вкладов в одном банке, это засчитают, как один вклад.
Кроме того, по результатам розыгрыша можно будет получить билеты на самую ожидаемую инвестиционную конференцию Invest Talk Summit 2024. Своих владельцев будут искать 4 билета на событие офлайн и 10 билетов — онлайн.
Еще одна уникальная возможность, шансы на которую есть у участников, — обучение на одном из пяти курсов в Академии Минфин.

Как принять участие в акции

Для этого нужно выполнить следующие шаги:
  1. Заполнить «Заявку на бонус» на сайте «Минфин», согласно правилам акции.
  2. Разместить депозит в выбранном банке до 17 декабря.
  3. Подтвердите размещение депозита на сайте.
После этого останется только ждать получения бонуса и результатов розыгрыша. Победители будут определены с помощью Random.org в течение 15 рабочих дней с момента проведения розыгрыша.
Полная информация об участии в акции доступна по ссылке.
Принять участие в розыгрыше можно только до 17 декабря. Но все желающие еще успеют запрыгнуть в последний поезд, ведь банки довольно быстро оформляют вклады и сделать это можно онлайн. А счастливчики получат призы уже к Новому году.
По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.