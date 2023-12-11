Розыгрыш среди участников «Бонус к депозиту» уже скоро — успейте разогреть свой вклад
Акция от «Минфина» среди участников программы «Бонус к депозиту» подходит к концу, но вкладчики еще могут успеть получить приятные призы и гарантированное вознаграждение. Для этого нужно разместить депозиты, как минимум, в одном из двух банков — Глобус или Кредит Днепр.
Какой гарантированный приз для всех участников
По условиям программы, все участники получат гарантированный бонус от «Минфина» в виде дополнительных процентов годовых к ставке. Их размер будет зависеть от того, какой банк выберет участник. Вкладчики Глобус Банка получат дополнительные 0,25%, а Банка Кредит Днепр — 1%.
При этом разместить нужно вклад на общую сумму, как минимум, 50 тыс. гривен. Получать выплаты по депозиту можно либо ежемесячно, либо в конце срока договора с банком. Заключается он, минимум, на 24 месяца с Глобус Банком и 6 месяцев — с Банком Кредит Днепр.
Выбрать акционный депозит: http://surl.li/nlsck
Какие еще призы можно получить
Среди участников, которые разместят вклад в указанных банках до 17 декабря, разыграют в общей сложности 165 000 гривен. Однако, шансы на выигрыш можно удвоить, разместив депозиты в обоих банках. Но если разместить несколько вкладов в одном банке, это засчитают, как один вклад.
Кроме того, по результатам розыгрыша можно будет получить билеты на самую ожидаемую инвестиционную конференцию Invest Talk Summit 2024. Своих владельцев будут искать 4 билета на событие офлайн и 10 билетов — онлайн.
Еще одна уникальная возможность, шансы на которую есть у участников, — обучение на одном из пяти курсов в Академии Минфин.
Как принять участие в акции
Для этого нужно выполнить следующие шаги:
- Заполнить «Заявку на бонус» на сайте «Минфин», согласно правилам акции.
- Разместить депозит в выбранном банке до 17 декабря.
- Подтвердите размещение депозита на сайте.
После этого останется только ждать получения бонуса и результатов розыгрыша. Победители будут определены с помощью Random.org в течение 15 рабочих дней с момента проведения розыгрыша.
Полная информация об участии в акции доступна по ссылке.
Принять участие в розыгрыше можно только до 17 декабря. Но все желающие еще успеют запрыгнуть в последний поезд, ведь банки довольно быстро оформляют вклады и сделать это можно онлайн. А счастливчики получат призы уже к Новому году.
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