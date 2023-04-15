Розничная цена на свинину в марте выросла на 2% — Finance.ua
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Розничная цена на свинину в марте выросла на 2%

Личные финансы
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В марте 2023 года средняя розничная цена охлажденной свинины выросла на 2,1% по сравнению с февральским показателем и достигла 180,3 грн/кг.
Об этом сообщили в Ассоциации «Свиноводы Украины» по итогам ежемесячного мониторинга национальных торговых сетей, пишет agro-business.com.ua
Отмечается, что наиболее ощутимо подорожали более бюджетные лопатка (+4,5%) и тазобедренная часть (+3,7%). На 3,5% выросла в цене корейка. Остальные части ограничились приростом в пределах 0,5-2%, отметили в АСУ.
При этом динамика цен на рынке живца свиней и на мясных прилавках в этом месяце не синхронизирована.
«Ранняя Пасха, минимальные объемы импорта и существенное снижение цен в феврале способствовали более оперативному восстановлению цен на свиней убойных кондиций в марте. Уже в середине марта средневзвешенная цена на свинину живой массой пересекла отметку 73 грн/кг, ниже которой не опускалась до конца месяца и была относительно постоянной с колебанием в пределах 1%. Цены на охлажденные свиные полуфабрикаты, напротив, не прекратили восходящего движения, продолжив его и в начале апреля, однако уже при аналогичном изменении цен закупки», — объяснили в АСУ.
По материалам:
Finance.ua
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