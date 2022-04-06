Рожкова рассказала о планах по восстановлению украинской экономики — Finance.ua

Рожкова рассказала о планах по восстановлению украинской экономики

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала о планах по восстановлению украинской экономики.

На какие внутренние и внешние ресурсы может рассчитывать Украина, на какие отрасли следует делать ставку, насколько мощной может быть помощь наших западных партнеров.

На сегодняшний день поддержка, полученная от международных финансовых организаций, составляет около $3,3 млрд в эквиваленте, в том числе от МВФ, Евросоюза, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка.

На сколько хватит денег. В общей сложности этих средств хватит на поддержание нормального функционирования страны на ближайшие месяцы. В то же время потребность в средствах для восстановления экономики значительна.

Относительно «Плана Маршалла» важно понимать, что это история не только о деньгах, но и о комплексном восстановлении страны и выводе ее экономики на качественно новый уровень.

«После победы нас ждет много дел. С точки зрения исключительно экономики — это развитие оборонной промышленности, восстановление инфраструктуры, жилья, восстановление и развитие транспорта, медицины, пищевой и легкой промышленности, а также образование, которое является не менее важным направлением», — отметила Рожкова.

Необходимо продолжить работу над внедрением норм, приближенных к стандартам ЕС и ведущих стран мира. Возможный объем финансовой поддержки на восстановление в определенной степени будет зависеть от того, насколько мы как страна будем привержены демократическим ценностям и стандартам государственного управления, которые должны выстраиваться сильными и профессиональными институциями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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