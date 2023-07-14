Рождество 25 декабря: ВР изменила даты государственных праздников — Finance.ua

Рождество 25 декабря: ВР изменила даты государственных праздников Сегодня 12:04

Рождество 25 декабря: ВР изменила даты государственных праздников

Верховная Рада изменила даты государственных праздников в Украине с целью отказа от российского наследия. Закон вступит в силу с 28 июля.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

Теперь Рождество будут праздновать 25 декабря, а не 7 января.

День защитников Украины с 14 октября по 1 октября перенесли.

Также вместо 28 июля День Украинской Государственности будут праздновать 15 июля, но в этом году праздник отметят по старой дате, поскольку изменения вступят в силу с 28 июля.

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НВ По материалам:

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