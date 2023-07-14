Рождество 25 декабря: ВР изменила даты государственных праздников — Finance.ua

Рождество 25 декабря: ВР изменила даты государственных праздников
Верховная Рада изменила даты государственных праздников в Украине с целью отказа от российского наследия. Закон вступит в силу с 28 июля.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.
Теперь Рождество будут праздновать 25 декабря, а не 7 января.
День защитников Украины с 14 октября по 1 октября перенесли.
Также вместо 28 июля День Украинской Государственности будут праздновать 15 июля, но в этом году праздник отметят по старой дате, поскольку изменения вступят в силу с 28 июля.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
Поделиться новостью