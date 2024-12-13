Рождественский стол-2024: во сколько обойдется украинцам — Finance.ua

Рождественский стол-2024: во сколько обойдется украинцам Сегодня 20:00 — Личные финансы

Рождественский стол-2024: во сколько обойдется украинцам

В 2024 году для приготовления двенадцати традиционных блюд рождественского ужина необходимо будет потратить около 1365 грн.

Такой подсчет стоимости блюд для праздничного ужина сделали ученые Института аграрной экономики по средним ценам супермаркетов Украины на начало декабря.

Об этом пишет пресс-служба Института аграрной экономики.

По их расчетам, рождественское меню из блюд, традиционных для такого стола среднестатистической семьи: кутья и компот, жареная рыба, винегрет, вареники (с картошкой, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареная картошка, овощи свежие и соленые — обойдутся в расчете на среднестатистическую семью около 1365 грн.

По расчетам ученых, приготовление пшеничной кутьи (950 г продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 175,05 грн и станет вторым по стоимости блюдом на праздничном столе.

Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: мак — 68,5 грн за 200 г, а также грецкие орехи — 44,89 грн и изюм — 21,73 грн за 100 г соответственно. Основная составляющая кутьи — крупа пшеничная из твердой пшеницы — будет стоить 21,30 грн за 400 г, а за мед заплатим еще 16,90 грн за 100 г.

Традиционный для украинского стола компот из сушеных яблок, груш и чернослива обойдется в 105,36 грн (600 г на 2 л воды).

В этом году самым дорогим блюдом на столе будет жареная рыба, цена которой будет составлять 306,97 грн (за 2 кг живого карпа — 301 грн, а за 200 г муки — 5,97 грн).

Стоимость постного борща с фасолью будет третьей из самых дорогих на рождественский ужин. За 2,535 кг продуктов (на 2 л воды) нужно будет отдать 131,94 грн. Самой дорогой составляющей станет фасоль белая сухая (300 г) — 43,53 грн.

Так, за 362 г картофеля придется заплатить 12,59 грн, за капусту (300 г) — 12,66 грн, лук (100 г) — 1,75 грн, морковь (400 г) — 12,08 грн и свеклу (800) г) — 16,15 грн. Кроме того, необходимо будет добавить по 70−75 г помидоров — 8,31 грн и томатной пасты — 11,82 грн.

Традиционно рождественский стол будет наполнен варениками. Так, за вареники с картошкой (1,51 кг продуктов) нужно будет заплатить 50,06 грн, с капустой (1,481 кг продуктов) — 52,50 грн, а с вишней — 69,74 грн (за 810 г продуктов).

Расчет стоимости рождественского стола 2024 года произведен Национальным научным центром «Институт аграрной экономики» на основе данных Минфина, который проводит ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus по состоянию на 11 декабря 2024 года.

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