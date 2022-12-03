Рождественские ярмарки в Европе пройдут в режиме экономии освещения — Finance.ua

Рождественские ярмарки в Европе пройдут в режиме экономии освещения Сегодня 02:02

Городские власти столиц европейских стран ограничивают часы рождественского праздничного освещения или переходят на энергосберегающие лампы.

Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Интерфакс-Украина

Отмечается, что во многих европейских городах к концу ноября открылись все традиционные ярмарки.

Сообщается, что светодиодные лампы установлены на Оксфорд-стрит в Лондоне, праздничное освещение работает с 15:00 до 23:00.

В Париже Елисейские поля будут освещаться в этом году до 23:45, а не до 2:00, как в прошлые годы.

Также экономят на декоративном освещении и в Вероне, Страсбурге, Будапеште и многих других европейских городах.

В Германии же праздничная иллюминация будет яркой, даже несмотря на призывы к сдержанности со стороны природоохранных организаций. А в Испании в мэриях многих городов также считают, что рождественские огни — это важная составляющая праздничного сезона, и городские украшения помогают горожанам и туристам настроиться на рождественский лад и тратить деньги на ярмарках.

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