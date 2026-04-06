Рост цен на топливо сказался на стоимости продуктов

Покупки в супермаркете

Мировые цены на продовольствие в марте 2026 года по сравнению с пересмотренным показателем за февраль выросли на 2,4%, рост длится второй месяц.

Об этом сообщается в апрельском докладе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен ФАО — это средневзвешенный показатель, который отслеживает динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

Что показал индекс

«В той или иной степени выросли значения индексов цен на все группы товаров — зерновые, мясо, молочную продукцию, растительные масла и сахар, что обусловлено как рыночной конъюнктурой, так и реакцией на повышение цен на энергоносители в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

По сравнению с показателем марта 2025 года цены выросли на 1%. Впрочем, это на 19,8% ниже пикового уровня, зафиксированного в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые в марте по сравнению с февралем вырос на 1,5%, в годовом выражении — на 0,6%. Такой рост объясняется повышением котировок всех основных зерновых культур, за исключением риса.

Индекс цен на растительные масла в марте на 5,1% превысил значение февраля и на 13,2% - показатель марта 2025 года. Рост длится третий месяц подряд.

Индекс цен на мясо в прошлом месяце вырос по сравнению с февралем на 1%, в годовом выражении — на 8%. Это связано, прежде всего, с резким повышением цен на свинину под влиянием повышения котировок в ЕС в связи с ожидаемой активизацией сезонного спроса. Котировки говядины увеличились умеренно, цены на баранину и мясо птицы несколько снизились.

Индекс цен на молочную продукцию в марте по сравнению с февралем повысился на 1,2%, но в годовом выражении был ниже на 18,7%. Рост отмечен впервые с июля 2025 года в результате подорожания сухого обезжиренного молока, сливочного масла и сухого цельного молока. Цены на творог снизились.

Индекс цен на сахар в марте был на 7,2% выше февральского показателя и достиг максимального уровня с ноября 2025 года.

