0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Рост цен на топливо сказался на стоимости продуктов

Мир
42
Покупки в супермаркете
Мировые цены на продовольствие в марте 2026 года по сравнению с пересмотренным показателем за февраль выросли на 2,4%, рост длится второй месяц.
Об этом сообщается в апрельском докладе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
Индекс продовольственных цен ФАО — это средневзвешенный показатель, который отслеживает динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

Что показал индекс

«В той или иной степени выросли значения индексов цен на все группы товаров — зерновые, мясо, молочную продукцию, растительные масла и сахар, что обусловлено как рыночной конъюнктурой, так и реакцией на повышение цен на энергоносители в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.
По сравнению с показателем марта 2025 года цены выросли на 1%. Впрочем, это на 19,8% ниже пикового уровня, зафиксированного в марте 2022 года.
Индекс цен на зерновые в марте по сравнению с февралем вырос на 1,5%, в годовом выражении — на 0,6%. Такой рост объясняется повышением котировок всех основных зерновых культур, за исключением риса.
Индекс цен на растительные масла в марте на 5,1% превысил значение февраля и на 13,2% - показатель марта 2025 года. Рост длится третий месяц подряд.
Индекс цен на мясо в прошлом месяце вырос по сравнению с февралем на 1%, в годовом выражении — на 8%. Это связано, прежде всего, с резким повышением цен на свинину под влиянием повышения котировок в ЕС в связи с ожидаемой активизацией сезонного спроса. Котировки говядины увеличились умеренно, цены на баранину и мясо птицы несколько снизились.
Индекс цен на молочную продукцию в марте по сравнению с февралем повысился на 1,2%, но в годовом выражении был ниже на 18,7%. Рост отмечен впервые с июля 2025 года в результате подорожания сухого обезжиренного молока, сливочного масла и сухого цельного молока. Цены на творог снизились.
Индекс цен на сахар в марте был на 7,2% выше февральского показателя и достиг максимального уровня с ноября 2025 года.
По материалам:
Економічна Правда
ИнфляцияГорючее
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems