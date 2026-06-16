Рост цен на память вынуждает производителей смартфонов ухудшать характеристики

Резкий рост цен на микросхемы памяти заставляет китайских производителей смартфонов пересматривать характеристики своих бюджетных моделей.
Компании, ранее активно переходившие на конфигурации из 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, теперь вынуждены возвращаться к 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти — уровню, характерному для устройств многолетней давности.
По данным аналитиков, контрактные цены на DRAM выросли более чем на 40% за последние два квартала, а в отдельных сегментах повышение составило 80−90%. Одновременное удорожание DRAM, NAND flash и HBM создало беспрецедентное давление на производителей электроники, зависящих от этих компонентов.
Глава Xiaomi Лей Цзюнь публично назвал ситуацию на рынке памяти «бешеным ростом» и предупредил, что цены могут оставаться высокими еще несколько лет. Это дополнительно усилило беспокойство в индустрии смартфонов, где маржа в бюджетном сегменте и так минимальна.
Чтобы удержать конечную стоимость устройств, производители вынуждены идти на компромиссы не только в объемах памяти, но и в дисплеях. В бюджетном сегменте снова появляются LCD экраны с разрешением 1080p и вырезами в стиле notch, что фактически останавливает тренд перехода на более современные решения.
Основными причинами удорожания называют высокий спрос на серверные решения для искусственного интеллекта, ограниченное производство NAND и восстановление запасов после предварительного сокращения. Аналитики прогнозируют, что высокие цены могут сохраняться по меньшей мере до 2027 года, что в дальнейшем будет влиять на характеристики и стоимость смартфонов для конечных потребителей.