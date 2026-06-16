Искусственный интеллект обвинили в смерти пациентки — детали 16.06.2026, 01:46 — Финтех и Карты

В Бразилии разгорелся скандал вокруг использования искусственного интеллекта в системе распределения больничных мест.

По данным местных СМИ, 32-летняя Ребекка Кардозу Тененте Молина умерла после пяти дней ожидания перевода в отделение интенсивной терапии.

Сначала женщина была госпитализирована в больницу в небольшом городе Сан-Жуан-Непомусен с камнями в желчном пузыре. Когда ее состояние резко ухудшилось, возникла необходимость срочного перевода в реанимацию в другом городе. Родственники даже обращались в суд, однако процесс эвакуации затянулся, и семья считает, что задержка стала критической.

Семья утверждает, что автоматизированная система распределения, работающая в штате Минас-Жерайс, оценила состояние пациентки ниже, чем было фактически. Алгоритм определил приоритет госпитализации, из-за чего другие пациенты с более высокими оценками получали койки быстрее.

По словам сестры погибшей, система фактически повлияла на решение насчет очередности, и врачи не имели достаточной автономии в процессе принятия решений. Она также отметила, что показатели состояния пациентки не пересматривались должным образом, несмотря на обновление медицинских данных.

Официально система была запущена недавно и должна была улучшить управление больничными ресурсами, автоматически обновляя информацию о доступных койках несколько раз в день.

Власти региона отрицают прямую связь между алгоритмом и смертью пациентки, отмечая, что медицинские решения остаются за врачами, а цифровая система только помогает в координации госпитализаций.

iTechua По материалам:

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