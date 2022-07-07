Рост акций и фунта: как британский рынок отреагировал на отставку Джонсона — Finance.ua

Рост акций и фунта: как британский рынок отреагировал на отставку Джонсона Сегодня 17:35

Курс фунта стерлингов укрепился на 0,6% до $1,1994, а биржевой индекс FTSE 250 вырос на 0,9% на фоне новостей об отставке главы британского правительства Бориса Джонсона.

Об этом пишет Bloomberg.

Реакция рынка была положительной — курс фунта приблизился к 1,20 доллара. Индекс FTSE 100 увеличился вместе с другими мировыми фондовыми индексами.

«Фунт стерлингов в этом году уже упал на 11% и все больше зависит от глобальных рисковых настроений. Инвесторы больше обеспокоены направленностью политики Банка Англии, а не тем, кто возглавляет правительство на Даунинг-стрит», — пишет агентство.

«Я не верю, что эта отставка будет иметь большое влияние на рынки», — сказал Майкл Кеуш, менеджер в Bellevue Asset Management.

«Это, безусловно, доставляет дополнительную неопределенность, но в общем плане, со всей настоящей большой неопределенностью вокруг, я не думаю, что это сильно повлияет на рынки», — добавил он.

Другие опрошенные инвесторы считают, что отставка Джонсона может благоприятно сказаться на стоимости находившихся под давлением британских активов из-за высокой инфляции в стране, ослабления экономики и политической неопределенности.

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