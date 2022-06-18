российский «Тинькофф-банк» ввел рекордный тариф за SWIFT-переводы — Finance.ua

российский «Тинькофф-банк» ввел рекордный тариф за SWIFT-переводы

Сегодня 11:37 — Мир

российский «Тинькофф-банк» ввел рекордный тариф за SWIFT-переводы

российский «Тинькофф-банк» с 16 июня ввел рекордную комиссию на входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Комиссия будет составлять 3%, но не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода.

Банк также повысил минимальную сумму SWIFT-перевода до $20 тыс. из-за увеличения количества проверок со стороны западных партнеров и падения объема платежей клиентов российских банков, которые они обрабатывают.

В «Тинькофф» также напомнили, что с 23 июня взимается комиссия за обслуживание валютных счетов в размере 1% в месяц, но для карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках обслуживание при балансе до 10 000 у.е. в валюте счета останется бесплатным.

Выбрать кредитную карту непросто. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.