российский «Тинькофф-банк» ввел рекордный тариф за SWIFT-переводы — Finance.ua
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российский «Тинькофф-банк» ввел рекордный тариф за SWIFT-переводы

Сегодня 11:37Мир
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российский «Тинькофф-банк» ввел рекордный тариф за SWIFT-переводыроссийский «Тинькофф-банк» ввел рекордный тариф за SWIFT-переводы
российский «Тинькофф-банк» с 16 июня ввел рекордную комиссию на входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Комиссия будет составлять 3%, но не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода.
Банк также повысил минимальную сумму SWIFT-перевода до $20 тыс. из-за увеличения количества проверок со стороны западных партнеров и падения объема платежей клиентов российских банков, которые они обрабатывают.
российский «Тинькофф-банк» ввел рекордный тариф за SWIFT-переводы
В «Тинькофф» также напомнили, что с 23 июня взимается комиссия за обслуживание валютных счетов в размере 1% в месяц, но для карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках обслуживание при балансе до 10 000 у.е. в валюте счета останется бесплатным.
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Сервис для выбора кредитных карт

По материалам: Фінансовий клуб
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