российский «Тинькофф-банк» ввел рекордный тариф за SWIFT-переводы — Finance.ua

Комиссия будет составлять 3%, но не менее 200условных единиц и не более суммы перевода.
Банк также повысил минимальную сумму SWIFT-перевода до $20 тыс. из-за увеличения количества проверок со стороны западных партнеров и падения объема платежей клиентов российских банков, которые они обрабатывают.
В «Тинькофф» также напомнили, что с 23 июня взимается комиссия за обслуживание валютных счетов в размере 1% в месяц, но для карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках обслуживание при балансе до 10 000 у.е. в валюте счета останется бесплатным.
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