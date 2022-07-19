Российский производитель алмазов «Алроса» из-за санкций хочет выплатить купоны по еврооблигациям в рублях — Finance.ua
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Российский производитель алмазов «Алроса» из-за санкций хочет выплатить купоны по еврооблигациям в рублях

Фондовый рынок
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Крупнейший в мире производитель алмазов, подсанкционная российская «Алроса», заявила о намерении выплатить купоны по евробондам в рублях.
Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
«Алроса» заявила, что не смогла расплатиться по долговым обязательствам в долларах из-за санкций.
Отмечается, что деньги получат только инвесторы, права которых учитываются российскими депозитариями.
«На основании полученных реестров владельцев еврооблигаций компания планирует поручить НКО АО „НРД“ организовать передачу средств в счет выплаты купонов по еврооблигациям, срок выплат которых наступил 9 апреля 2022 г. и 25 апреля 2022 г., в рублях», — говорится в сообщении.
Компания заявила, что из-за санкций, наложенных на нее и на Alrosa Finance SA, эмитента двух выпусков еврооблигаций на $500 млн каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 годах, и других ограничений США, ЕС и Великобритании она «технически не смогла выполнить обязательства по выплате очередных купонов по каждому из выпусков».
«Алроса» объявила о запуске «процедуры идентификации собственников еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями».
«Компания призывает депонентов российских депозитариев, являющихся владельцами еврооблигаций „Алроса“ со сроками погашения в 2024 и 2027 годах, обратиться в свой депозитарий для обеспечения передачи необходимой информации по запросу НКО АО „НРД“», — отметили в компании.
«Алроса» также заявила, что выплата купонов инвесторам, чьи права учитываются иностранными депозитариями, например через Euroclear, Clearstream и DTC, «остается технически невозможным в результате введенных в отношении компании санкционных ограничений».
Она рекомендовала таким владельцам бондов обратиться к регуляторам США и Британии с заявками на выдачу лицензий, позволяющих компании и основным платежным агентам (The Bank of New York Mellon, London Branch) выполнить долговые обязательства.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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