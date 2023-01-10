Российский Лукойл договорился о продаже НПЗ на Сицилии — Finance.ua

Российский Лукойл договорился о продаже НПЗ на Сицилии Сегодня 19:45 — Энергетика

Российская нефтегазовая компания Лукойл заключила соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии группе GOI Energy.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Соглашение планируется закрыть до конца марта 2023 года после выполнения немедленных условий, включающих получение необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии», — отмечают в компании.

НПЗ ISAB, расположенный на острове Сицилия, оказался под угрозой остановки из-за вступления в силу 5 декабря шестого пакета санкций ЕС, запрещающего морские поставки нефти из россии.

«Для обеспечения эффективной работы комплекса после приобретения G.А.И. Energy сформировал партнерство с Trafigura, одним из крупнейших международных трейдеров нефтью и нефтепродуктами», — заявили в компании.

ISAB — крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Италии, ранее покупавший 30–40% сырья в россии. Лукойл приобрел завод в 2008 году, в собственности компании есть 49% предприятия. До пандемии COVID-19 объем производства ISAB составил 10,6 млн т в год, это 13% от общего объема переработанной нефти в Италии.

В ноябре Лукойл отказался от продажи НПЗ американской инвестиционной компании Crossbridge Energy Partners. Как отмечали источники Financial Times, россияне усомнились в возможности потенциального покупателя предоставить необходимую сумму для сделки.

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