российские порты заявили о резком падении экспорта угля и металлов — Finance.ua

российские порты заявили о резком падении экспорта угля и металлов Сегодня 20:38

российские экспортеры угля и металлов продолжают испытывать проблемы с вывозом своей продукции за рубеж. По итогам января-июля этого года морской экспорт угля из россии упал на 11,4%, а черных металлов — на 15,7%. Об этом говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов россии, передает The Moscow Times.

Как сообщается, за семь месяцев, согласно портовой статистике, угольщикам удалось отправить за границу 112,6 млн тонн продукции — на 14,4 млн тонн меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Металлурги потеряли более 2 млн тонн экспорта в физическом выражении и вывезли 11 млн тонн.

Наибольшие потери понесли предприятия ТМК — крупнейшего в россии производителя стальных труб. Экспорт Первоуральского новотрубного завода в первом полугодии упал на 21%, а Челябинского трубопрокатного завода и Волжского трубного завода — более чем вдвое (на 57% и 58% соответственно). «Северсталь» миллиардера Алексея Мордашова зафиксировала обвал экспорта на 24%, «Мечел» — 23%, а заводы Evraz — 7−20%.

Чуть меньше экспорта — 4% и 8% соответственно — потеряли Новолипецкий металлургический комбинит и Магнитогорский металлургический комбинат.

Что касается угольщиков, то по ним ударили проблемы с поставками в Азию: крупнейший покупатель российского сырья — Китай — ввел импортную пошлину на российский уголь. При этом другие поставщики — Индонезия и Австралия — не подверглись им, поскольку входят зону свободной торговли с Китаем.

По итогам января-мая каждая вторая угольная компания в россии оказалась убыточной, а те, что сработали в плюс, зафиксировали обвал прибылей более чем в три раза, следует из статистики Росстата.

Доходные компании заработали 81,1 млрд руб. — на 178 млрд руб. меньше, чем за аналогичный год ранее. При этом потери убыточных компаний взлетели на 270% - до 72 млрд руб.

В июле сообщалось, что доля убыточных угольных предприятий в россии превысила 52%, экспорт угля сократился на 12%.

К тому же стало известно, что объем индийского импорта угля из россии сократился за три месяца по май включительно, в то время как поставки из США выросли. Трейдеры объясняли это снижением конкурентоспособности российских поставок.

МінПром По материалам:

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