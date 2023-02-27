российские олигархи за год потеряли почти $70 миллиардов — Bloomberg Сегодня 09:35 — Фондовый рынок

российские олигархи за год потеряли почти $70 миллиардов — Bloomberg

За год российского полномасштабного вторжения в Украину 23 олигарха из рф потеряли 67 млрд долларов США.

Об этом сообщает Bloomberg

По состоянию на 23 февраля 2022 года, за день до того, как войска Владимира Путина вторглись в Украину, 23 российских миллиардера, входивших в 500 самых богатых людей мира, имели общее состояние в 339 миллиардов долларов.

Год спустя богатые и влиятельные российские миллиардеры потеряли 67 миллиардов долларов из своего совокупного состояния, что является падением на 20%.

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Отмечается, что самым большим неудачником стал Алексей Мордашов, основной владелец ПАО «Северсталь», одного из крупнейших производителей стали в рф. С момента вторжения россии в Украину его состояние уменьшилось на 6,7 млрд долларов. Однако у него до сих пор 19,8 млрд долларов, и таким образом он все еще остается четвертым самым богатым человеком в стране.

Фактически, как говорится в сообщении, совокупный капитал российских миллиардеров достиг «дна» всего через несколько недель после вторжения. По состоянию на 9 марта 2022 года их состояние упало на 92 миллиарда долларов — до 248 миллиардов долларов США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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