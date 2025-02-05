российские браконьеры нанесли ущерб в Азовском море более чем на ₴4,1 миллиарда — Finance.ua

российские браконьеры нанесли ущерб в Азовском море более чем на ₴4,1 миллиарда Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины в результате незаконного вылова рф биоресурсов в Азовском море, составляет более ₴4,1 миллиарда.

Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

«Временная оккупация рф бассейна Азовского моря сделала невозможным осуществление контроля за выловом водных биоресурсов в этом водоеме со стороны Украины. Однако Азовский рыбоохранный патруль Госрыбагентства, используя информацию, выложенную в сети Интернет об объемах вылова рыбы оккупантами, с учетом требований законодательства, оценил ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины в Азовском море», — говорится в сообщении.

В ведомстве подсчитали сумму причиненного ущерба в разные годы. Так, в 2022 году она составляла ₴194,4 миллиона, в 2023 году — ₴367 миллионов, а за девять месяцев 2024 года — ₴3 584 миллиона.

«По предварительным расчетам, сумма ущерба, причиненного рыбному хозяйству Украины вследствие незаконного вылова рф биоресурсов (калкана азовского, глоси, барабули, хамсы, пиленгаса, саргана, ставриды, тарани, судака, селедки, тюльки, креветок и т. д. ) в Азовском море составляет более 4,1 миллиарда», — подсчитали в Госрыбагентстве.

Укрінформ По материалам:

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