россияне взорвали Каховскую ГЭС по указанию путина, - Данилов — Finance.ua

россияне взорвали Каховскую ГЭС по указанию путина, - Данилов Сегодня 15:40

Российские военные совершили подрыв Каховской ГЭС 7 июня по указанию российского диктатора путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире « Радио Свобода ».

Он отметил, что россияне взорвали Каховскую ГЭС той взрывчаткой, которую они заложили заранее — в сентябре-октябре 2022 года.

Секретарь СНБО считает, что подрыв был проведен по указанию москвы.

«Команда на этот террористический акт выдавалась из кремля, из кабинета путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу», — сказал он.

Данилов также заявил, что оккупанты взорвали дамбу из-за ожиданий украинского контрнаступления. К тому же перед подрывом они подняли уровень воды на Каховской ГЭС.

«Они все ожидают наше контрнаступление. Более того, они максимально подняли уровень (воды. — Ред.). Он был 18.16 метра, они его подняли более 19 метров. Накопили сознательно, чтобы больше ущерба создать во время подрыва», — добавил он.

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