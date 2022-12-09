россиянам запретили управлять в Украине банками и финучреждениями — Finance.ua

россиянам запретили управлять в Украине банками и финучреждениями Сегодня 11:03 — Казна и Политика

россиянам запретили управлять в Украине банками и финучреждениями

Национальный банк Украины с 19 ноября запретил гражданам стран-агрессоров быть руководителями и работниками банков и небанковских финансовых учреждений, а также проводить финансовый мониторинг.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Запрет предусмотрен законом № 2736-ІХ от 4 ноября 2022 года, который вступил в силу 19 ноября.

Регулятор отмечает необходимость соблюдения требований закона в кратчайшие сроки.

Запрет касается следующих должностей:

руководителя и заместителя руководителя;

председателя и члена надзорного органа;

ответственного работника (лица, временно исполняющего полномочия ответственного работника в случае его отсутствия);

другого работника, вовлеченного в проведение первичного финансового мониторинга,

лицам, имеющим гражданство (подданство) государства, которое ведет вооруженную агрессию против Украины.

Эти должности не могут занимать лица, имеющие гражданство (подданство) государства, которое ведет вооруженную агрессию против Украины.

В соответствии с частью второй статьи 6 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» субъектами первичного финансового мониторинга являются, в частности: банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховочные) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения, операторы платежных систем, операторы почтовой связи, предоставляющие финансовые платежные услуги и/или услуги почтового перевода, и/или услуги по проведению валютных операций, другие юридические лица, своим правовым статусом являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.

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