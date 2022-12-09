россиянам запретили управлять в Украине банками и финучреждениями — Finance.ua

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россиянам запретили управлять в Украине банками и финучреждениями

Казна и Политика
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россиянам запретили управлять в Украине банками и финучреждениями
россиянам запретили управлять в Украине банками и финучреждениями
Национальный банк Украины с 19 ноября запретил гражданам стран-агрессоров быть руководителями и работниками банков и небанковских финансовых учреждений, а также проводить финансовый мониторинг.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Запрет предусмотрен законом № 2736-ІХ от 4 ноября 2022 года, который вступил в силу 19 ноября.
Регулятор отмечает необходимость соблюдения требований закона в кратчайшие сроки.
Запрет касается следующих должностей:
  • руководителя и заместителя руководителя;
  • председателя и члена надзорного органа;
  • ответственного работника (лица, временно исполняющего полномочия ответственного работника в случае его отсутствия);
  • другого работника, вовлеченного в проведение первичного финансового мониторинга,
  • лицам, имеющим гражданство (подданство) государства, которое ведет вооруженную агрессию против Украины.
Эти должности не могут занимать лица, имеющие гражданство (подданство) государства, которое ведет вооруженную агрессию против Украины.
В соответствии с частью второй статьи 6 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» субъектами первичного финансового мониторинга являются, в частности: банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховочные) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения, операторы платежных систем, операторы почтовой связи, предоставляющие финансовые платежные услуги и/или услуги почтового перевода, и/или услуги по проведению валютных операций, другие юридические лица, своим правовым статусом являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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