россия украла украинской пшеницы на 1 млрд долларов - Bloomberg — Finance.ua
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россия украла украинской пшеницы на 1 млрд долларов - Bloomberg

Аграрный рынок
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россия украла украинской пшеницы на 1 млрд долларов - Bloomberg
россия украла украинской пшеницы на 1 млрд долларов - Bloomberg
россияне собрали с неподконтрольных Украине территорий почти 6 млн тонн пшеницы, около 88% озимых культур, посеянных на оккупированных территориях. Стоимость украденного продовольствия составляет около 1 млрд долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что россияне не собирали урожай, который находится вдоль линии фронта.
По оценкам NASA Harvest почти четверть украинской пшеницы выращивается на оккупированных территориях.
В исследовании говорится, что российские корабли экспортировали зерно, вероятно вывезенное с оккупированных территорий, в страны, включая Ливию и Иран, но трудно оценить объемы, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов.
При этом россия отрицает кражу зерна, но официальные лица публично заявляют о возобновлении поставок зерна из оккупированных портов.
Главный прокурор Швейцарии, ведущего центра торговли сырьем, предупредил, что коммерциализация награбленного сырья может являться военным преступлением.
По материалам:
РБК-Україна
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