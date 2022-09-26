россия теряет клиентов: Индия перестает покупать российскую нефть — Finance.ua
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россия теряет клиентов: Индия перестает покупать российскую нефть

Энергетика
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Индийские нефтепереработчики намерены отказаться от закупок российской нефти ESPO в текущем месяце. Это происходит на фоне объявления в стране мобилизации, которая, по оценкам ОПУ, потребует ежегодно 1,3 триллиона рублей из бюджета, и планов россии вдвое увеличить расходы на оборону.
Как сообщает Reuters, это происходит из-за более высоких тарифов на фрахт.
Источники издания отмечают, что за последние полгода Индия, ранее редко покупавшая российскую нефть, стала вторым по величине клиентом после Китая. После того как некоторые компании на Западе приостановили закупки, нефтепереработчики в Индии раскупали почти все сорта российской нефти, пользуясь скидками. Теперь цены на российскую нефть выросли.
«На чистой основе после учета фрахта стоимость ESPO оказывается на $5-7$ за баррель дороже по сравнению с аналогичными сортами из других стран, таких как Murban в ОАЭ», — сообщил источник в индийской промышленности.
Аналитик Refinitiv Эхсан Уль Хак отметил, что производители Ближнего Востока снизили официальные цены на свои поставки в октябре, чем ударили по привлекательности российской нефти.
Уже сейчас индийские компании все больше покупают другие сорта нефти и из Западной Африки. Так, Индия загрузила 2,35 миллиона тонн африканской нефти в этом месяце (в августе — 1,16 миллиона тонн), а российской нефти — около 2 миллионов тонн (в августе — 3,55 миллиона тонн).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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