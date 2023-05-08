россия снова заблокировала «зерновую инициативу»: инспекцию не могут пройти 90 судов — Finance.ua

россия снова заблокировала «зерновую инициативу»: инспекцию не могут пройти 90 судов Сегодня 15:14

россия в очередной раз отказалась регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Страна-агрессор фактически остановила «зерновую инициативу». Такой подход полностью противоречит условиям действующего соглашения.

Отмечается, что деструктивная политика рф делает невозможным составление инспекционного плана согласно процедурам Совместного координационного центра, которые предусматривают ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход.

Сообщается, что по состоянию на сегодня, инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 90 судов, из которых 62 — это суда, идущие под загрузку.

При этом инспекции как входящего, так и выходящего флота приостановлены.

К тому же экспорт украинской агропродукции по зерновому коридору в апреле недотянул и до 3 млн тонн.

«Украина категорически не принимает попытки россии остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учетом работающей инициативы. Ожидаем позицию партнеров, ООН и Турции», — добавляют в министерстве.

Напомним, 5 мая в ООН сообщили, что в Стамбуле не удалось согласовать разрешения для новых судов «зернового коридора».

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина не ищет заинтересованности рф в продлении «зерновой сделки», а ожидает выполнения договоренностей с партнерами по этой инициативе.

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