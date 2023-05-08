россия снова заблокировала «зерновую инициативу»: инспекцию не могут пройти 90 судов — Finance.ua

россия снова заблокировала «зерновую инициативу»: инспекцию не могут пройти 90 судов
россия в очередной раз отказалась регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Страна-агрессор фактически остановила «зерновую инициативу». Такой подход полностью противоречит условиям действующего соглашения.
Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.
Отмечается, что деструктивная политика рф делает невозможным составление инспекционного плана согласно процедурам Совместного координационного центра, которые предусматривают ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход.
Сообщается, что по состоянию на сегодня, инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 90 судов, из которых 62 — это суда, идущие под загрузку.
При этом инспекции как входящего, так и выходящего флота приостановлены.
К тому же экспорт украинской агропродукции по зерновому коридору в апреле недотянул и до 3 млн тонн.
«Украина категорически не принимает попытки россии остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учетом работающей инициативы. Ожидаем позицию партнеров, ООН и Турции», — добавляют в министерстве.
Напомним, 5 мая в ООН сообщили, что в Стамбуле не удалось согласовать разрешения для новых судов «зернового коридора».
Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина не ищет заинтересованности рф в продлении «зерновой сделки», а ожидает выполнения договоренностей с партнерами по этой инициативе.
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