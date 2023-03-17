россия снова вывозит украденое из Украины зерно через порт Бердянска — Finance.ua

россия снова вывозит украденое из Украины зерно через порт Бердянска Сегодня 11:27 — Казна и Политика

россияне продолжают вывозить из Украины награбленное зерно, используя порт временно оккупированного Бердянска в Запорожской области.

«В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию NASA Harvest, рф украла украинского зерна минимум на 1 млрд долларов.

Газета Financial Times опубликовала расследование, где на примере одного судна показала, как россия торгует украденным с территории Запорожской области украинским зерном.

Економічна Правда По материалам:

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