россия снова вывозит украденое из Украины зерно через порт Бердянска — Finance.ua

россия снова вывозит украденое из Украины зерно через порт Бердянска
россияне продолжают вывозить из Украины награбленное зерно, используя порт временно оккупированного Бердянска в Запорожской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей», — говорится в сообщении.
Согласно исследованию NASA Harvest, рф украла украинского зерна минимум на 1 млрд долларов.
Газета Financial Times опубликовала расследование, где на примере одного судна показала, как россия торгует украденным с территории Запорожской области украинским зерном.
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