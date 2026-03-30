россия продала украинское месторождение золота на оккупированной Луганщине Сегодня 06:34

Россия через государственные аукционы распродает природные ресурсы на оккупированных территориях Украины, и одной из крупнейших таких продаж стало Бобриковское золоторудное месторождение в Луганской области.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на изученные аукционные документы.

По данным издания, москва выставляет на онлайн-торги десятки активов на оккупированных территориях — от шахт и карьеров до сельхозугодий.

Что известно о Бобриковском месторождении

Право на разработку месторождения за $9,7 млн ​​получила компания «Алчевскпромгрупп», которую, согласно документам, контролирует российская горнодобывающая компания «Полянка». Согласно аукционным данным, запасы Бобриковского месторождения составляют около 1,64 тонны золота, что по нынешним спотовым ценам могло бы стоить почти $260 млн.

До 2014 года этот участок разрабатывала австралийская Korab Resources, однако после захвата территории россией компания потеряла доступ к активу и списала проект.

Исполнительный глава Korab Андрей Карпинский, комментируя спутниковые снимки месторождения, сказал Reuters, что на объекте, вероятно, уже начались работы: на фото видны следы техники, похожее на экскаватор в карьере и грузовые контейнеры возле насыпи породы.

Спутниковые снимки Бобриковского золотого рудника показывают признаки начала добывающих работ, Джерело: Vantor

