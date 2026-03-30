0 800 307 555
ру
россия продала украинское месторождение золота на оккупированной Луганщине

29
Россия через государственные аукционы распродает природные ресурсы на оккупированных территориях Украины, и одной из крупнейших таких продаж стало Бобриковское золоторудное месторождение в Луганской области.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на изученные аукционные документы.
По данным издания, москва выставляет на онлайн-торги десятки активов на оккупированных территориях — от шахт и карьеров до сельхозугодий.

Что известно о Бобриковском месторождении

Право на разработку месторождения за $9,7 млн ​​получила компания «Алчевскпромгрупп», которую, согласно документам, контролирует российская горнодобывающая компания «Полянка». Согласно аукционным данным, запасы Бобриковского месторождения составляют около 1,64 тонны золота, что по нынешним спотовым ценам могло бы стоить почти $260 млн.
До 2014 года этот участок разрабатывала австралийская Korab Resources, однако после захвата территории россией компания потеряла доступ к активу и списала проект.
Исполнительный глава Korab Андрей Карпинский, комментируя спутниковые снимки месторождения, сказал Reuters, что на объекте, вероятно, уже начались работы: на фото видны следы техники, похожее на экскаватор в карьере и грузовые контейнеры возле насыпи породы.
Спутниковые снимки Бобриковского золотого рудника показывают признаки начала добывающих работ, Джерело: Vantor
Источник: Вантор
По материалам:
Економічна Правда
россия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems