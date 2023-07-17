россия отозвала гарантии безопасности для зернового коридора — Finance.ua

россия отозвала гарантии безопасности для зернового коридора
На фоне прекращения зернового соглашения россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море.
Как говорится в заявлении на сайте МИД страны-агрессора, соглашение прекращает свое функционирование с 18 июля. «В условиях откровенного саботажа в реализации стамбульских соглашений продление „Черноморской инициативы“, не оправдавшей своего гуманитарного назначения, теряет смысл», — говорится в заявлении российского ведомства.
россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор и восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.
«Если же в западных столицах реально дорожат «Черноморской инициативой», то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, россия будет готова рассмотреть возобновление «сделки», — говорится в заявлении на сайте рф.
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