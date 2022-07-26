россия останется без упаковок. Tetra Pak сворачивает бизнес в стране — Finance.ua
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россия останется без упаковок. Tetra Pak сворачивает бизнес в стране

Фондовый рынок
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Производитель упаковки Tetra Pak больше не может продолжать поддерживать свою операционную деятельность в россии и передает свое российское подразделение местному руководству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
«В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении российской федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в россии», — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента «в целях обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости».
«Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сконцентрирует усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с долей локальных поставщиков», — сообщается в пресс-релизе.
Напомним, компания Tetra Pak пыталась вернуться к полноценной работе в России, попросив Национальный совет по торговле Швеции сделать исключение из-за социальной значимости продукции компании, но получил отказ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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