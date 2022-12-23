россия оценила, как сократит добычу нефти после ограничения цен на нее — Finance.ua

россия оценила, как сократит добычу нефти после ограничения цен на нее
москва может сократить добычу нефти на 500 тысяч — 700 тысяч баррелей в сутки в ответ на ограничение странами G7 цен на экспорт российской нефти.
Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает Bloomberg.
Ранее президент рф владимир путин заявил, что в понедельник или вторник (26/27 декабря) он подпишет указ об ответе страны на ограничение цены. По его словам, это будут «превентивные меры», однако что именно — не уточняется.
Есть первые признаки того, что установление верхнего предела цены на российскую нефть, что призвано ограничить нефтяные доходы государства-агрессора, может препятствовать потокам. За первую полную неделю после того, как ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом ЕС на морской российский импорт и ограничениями на страхование, общие объемы отгрузок нефти из рф упали на 54%.
Этот фактор несколько давит на цены на нефть. Так, нефть WTI с поставкой в феврале подорожала на 1,1% до $78,31 долл. за баррель на утро пятницы, а Brent подорожала на 0,8% — до 81,66 доллара за баррель.
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