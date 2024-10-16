россия недополучает 40% иностранных автозапчастей из-за проблем с платежами — Finance.ua
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россия недополучает 40% иностранных автозапчастей из-за проблем с платежами

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российские поставщики не могут доставить в страну до 30−40% контейнеров с автомобильными запчастями из-за проблем с платежами.
Об этом сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, пишет The Moscow Times.
По его словам, ранее детали в основном удавалось привозить за 15−30 дней в зависимости от региона. Но с лета ситуация изменилась — успешно доходят за те же сроки только 60−70% контейнеров, а остальные зависают, поскольку оплата за груз не поступает отправителю.
При этом иногда деньги технически не получается перевести, из-за чего поставка откладывается на неопределенное время.
Чтобы решить проблему, поставщики ищут новых посредников для оплаты, влияющих на цену запчастей и сроки доставки.
Поставки автозапчастей все чаще задерживаются из Китая, Европы и США. В результате проблем с доставкой запчасти в рф могут подорожать на 20−30%.
По материалам:
Економічна Правда
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