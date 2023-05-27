россия наращивает поставки нефти по морю - Bloomberg — Finance.ua
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россия наращивает поставки нефти по морю - Bloomberg

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Морские поставки российской нефти растут шестую неделю подряд, приблизившись к 4 млн баррелей в сутки.
Как сообщает Bloomberg, по отношению к первой неделе апреля показатели увеличились на 15%. Поскольку почти вся российская нефть уходит в Китай и Индию, объемы поставок в Азию также поднялись до нового пика.
россия продолжает подчеркивать свою приверженность группе производителей ОПЕК+ и сокращению добычи, о которой она договорилась, однако мало доказательств того, что сокращение было осуществлено, как и было обещано.
Поставки нефти на международные рынки продолжают расти, и сейчас они более чем на 1,2 миллиона баррелей в день превышают показатели конца прошлого года. Частично этот рост можно объяснить перенаправлением нефти, ранее поставлявшейся в Германию и Польшу по нефтепроводу «Дружба», но это произошло в январе и феврале, прежде чем сокращение добычи должно вступить в силу.
Совокупный объем нефти на судах, следующих в Китай, Индию, Турцию, а также танкеров, не указавших конечный пункт назначения, за четыре недели вырос до максимальных с начала прошлого года 3,81 млн баррелей в сутки.
По материалам:
УНІАН
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