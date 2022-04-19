россия будет судиться из-за заблокированных международных резервов — Finance.ua

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россия будет судиться из-за заблокированных международных резервов

Сегодня 18:05Мир
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россия будет судиться из-за заблокированных международных резервовроссия будет судиться из-за заблокированных международных резервов
россия считает блокирование ее международных резервов беспрецедентным и собирается судиться.
О таких намерениях заявила глава российского центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает российский Интерфакс.
Ранее Набиуллина подтвердила, что из-за санкций рф может распоряжаться только половиной золотовалютных резервов.
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«Это золото, юани, и они не позволяют управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», — сказала глава центробанка. Из-за санкций США и Европы, введенных в отношении россии из-за нападения на Украину, заблокировано около $300 млрд. Оставшиеся после санкций резервы российского центробанка не позволяют контролировать ситуацию с валютой на российском рынке.
Международные резервы россии по итогам 2021 года составили $612,9 млрд ($481,4 млрд — валютные активы, $131,5 млрд — золото). По состоянию на 1 апреля 2022 года они сократились до $606,5 млрд.
Напомним, международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило россию о возможном дефолте 4 мая. Дефолт может произойти, если россия не произведет выплаты по государственным облигациям в твердой валюте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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