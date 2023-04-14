Робособаки будут патрулировать улицы Нью-Йорка: город выделил на это 750 тысяч долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Робособаки будут патрулировать улицы Нью-Йорка: город выделил на это 750 тысяч долларов

Технологии&Авто
8
Робособаки будут патрулировать улицы Нью-Йорка: город выделил на это 750 тысяч долларов
Робособаки будут патрулировать улицы Нью-Йорка: город выделил на это 750 тысяч долларов
Недавно департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) представил новое пополнение в своих рядах: две робособаки Spot и автоматизированные роботы K5. Их департамент планирует применить в рамках общей стратегии использования инновационных технологий для повышения безопасности полицейских и жителей города.
Мэр Эрик Адамс вместе с комиссаром полиции Нью-Йорка Кичаном Сьюэллом и другим руководством полиции провели демонстрацию гаджетов и технологий на Таймс-сквере во время пресс-конференции. Город рассматривает эти технологические решения как решающий фактор в обеспечении безопасности современного города и оснащении офицеров необходимыми инструментами, обучением и технологиями для безопасного и эффективного выполнения своей работы.

Роботы на защите Нью-Йорка

Власти Нью-Йорка делают ставку на важность технологий в современной правоохранительной деятельности. Ранее город уже пытался использовать робособак Spot для патрулирования города и другой деятельности, однако тогда это вызвало немалый резонанс и сопротивление общественности, оказавшейся не готовой к таким технологиям. Тогда власти решили сделать паузу и теперь снова возвращаются к использованию современных технологий, акцентируя на том, что общественная безопасность является главной заботой администрации города.

Не все согласны

Внедрение новых технологий, однако, столкнулось с оппозицией со стороны таких организаций, как «Общество правовой помощи», обнародовавшее заявление, в котором выразило обеспокоенность развертыванием «новых антиутопических технологий для слежки за жителями Нью-Йорка» без конструктивного взаимодействия и общественных комментариев, как этого требует Закон о пост-наблюдении Городского совета.
Несмотря на критику, мэр Адамс и комиссар Сьюэлл подчеркивают свою приверженность прозрачности и подотчетности в использовании технологий для обеспечения общественной безопасности. Адамс считает, что три технологичных устройства, представленных во вторник, — это только начало серии внедрений, направленных на трансформацию общественной безопасности в городе. Он считает, что постоянное обновление технологий необходимо для того, чтобы не отставать от тех, кто наносит ущерб жителям Нью-Йорка.
Поскольку полиция Нью-Йорка продолжает внедрять новые технологии, дебаты о балансе между общественной безопасностью и защитой частной жизни, вероятно, усилятся. Приверженность города прозрачности и подотчетности использования этих технологий будет тщательно изучаться, а для решения проблем, возникших у правозащитных групп и общественности в целом, могут потребоваться дальнейшие дискуссии и общественные слушания.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.