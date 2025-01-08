Ripple продвигает XRP к $10, в то время как этот дешевый токен нацелен на рост в 25 раз — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Ripple продвигает XRP к $10, в то время как этот дешевый токен нацелен на рост в 25 раз Сегодня 17:30 — Криптовалюта

Ripple продвигает XRP к $10, в то время как этот дешевый токен нацелен на рост в 25 раз

Новое партнерство Ripple с использованием технологий стейблкоинов обещает серьезные изменения, которые могут значительно повысить стоимость XRP. Этот шаг может стать катализатором исключительного роста. В то же время на горизонте появляется недорогой токен, который набирает популярность благодаря своему огромному потенциалу доходности. Изучите, как эти события могут повлиять на криптовалютный рынок и почему они привлекают большое внимание со стороны инвесторов.

Победа Трампа провоцирует хаос на крипторынке: мемкоин $XYZ готов к рекордному росту в 99,900%

Победа Дональда Трампа на выборах вызвала сейсмический сдвиг на крипторынке, открыв дорогу к беспрецедентному бычьему тренду. Пока основные монеты показывают скромные двузначные приросты, мемкоины занимают центральное место.

Недавний взлет PNUT на 4,500% или всплеск FRED на 6,000%? Это уже история. Эти монеты не выдержали давления продаж, оставив инвесторов с сожалениями. Однако рынок мемкоинов не ждет слабых игроков. Новый гигант планирует разрушить прежние рекорды прибыли, предоставив ошеломительный рост в 99,900%.

Познакомьтесь с $XYZ — первым мемкоином для любителей спорта, который предлагает тысячу иксов прибыли. Этот токен создан для тех, кто жаждет настоящей борьбы и побед.

С приходом Трампа крипторынок накаляется до предела, и $XYZ, обладая духом спортивной конкуренции, выходит на арену. Этот токен обещает стать символом для тех, кто живет спортом и криптовалютами.

$XYZ: Достижения до выхода на рынок

Предпродажа $XYZ уже привлекла значительное внимание, предлагая токен по специальной цене:

Начальная цена: $0.0001

$0.0001 Текущая цена: $0.1 333 (+1330%)

$0.1 333 (+1330%) Следующий этап: $0.002 (+66% прироста)

$0.002 (+66% прироста) Целевая цена: $0.1 (потенциал роста в 99,900%)

XRP (XRP)

XRP демонстрирует заметные изменения в цене. За последнюю неделю его стоимость выросла на 12.99%, торгуясь в диапазоне от $2.09 до $2.61. Однако за последний месяц XRP упал на 11.04%, хотя за последние шесть месяцев он вырос на впечатляющие 428.91%.

Технические индикаторы говорят о потенциальных тенденциях:

Индекс относительной силы (RSI) на уровне 33.07 , указывая на приближение зоны перепроданности.

, указывая на приближение зоны перепроданности. Осциллятор стохастики показывает 19.01 , что также предполагает возможный рост.

, что также предполагает возможный рост. Простые скользящие средние за 10 и 100 дней составляют $2.41 и $2.42, указывая на консолидацию.

Ближайший уровень сопротивления — $2.81. Прорыв может привести к следующему сопротивлению на $3.32 (потенциальный рост на 8% и 27%). Уровни поддержки — $1.79 и $1.28, где возможное снижение может составить 15% и 39%.

Хотя XRP демонстрирует уверенные перспективы, XYZVerse выделяется благодаря своей уникальной спортивной мем-системе, нацеленной на огромные прибыли в преддверии бычьего тренда 2025 года.

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