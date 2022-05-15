Ричард Гир продаст раритетное авто на аукционе, чтобы помочь украинцам (фото) — Finance.ua
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Ричард Гир продаст раритетное авто на аукционе, чтобы помочь украинцам (фото)

Сегодня 17:21Фондовый рынок
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Известный американский актер выставил на продажу свой кабриолет Jaguar XK8 1999 выпуска, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны с рф.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на аукционную платформу Bring A Trailer.
Ричард Гир продаст раритетное авто на аукционе, чтобы помочь украинцам (фото)
«Вся сумма продаж, включая вознаграждение покупателя, будет распределена поровну между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые являются некоммерческими организациями, помогающими пострадавшим от войны в Украине», — говорится в описании к аукционному лоту.
Указывается, что кабриолет Jaguar XK8 1999 выпуска был приобретен Гиром, с тех пор был в собственности актера и оставался в Нью-Йорке. Автомобиль с люксовой отделкой имеет двигатель объемом 4 л и пятиступенчатую автоматическую коробку передач. Общий пробег — 30 тыс. миль (48,2 тыс. км. — Ред.)
По материалам: Укрінформ
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