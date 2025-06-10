Результаты деятельности металлургической отрасли Украины за 5 месяцев 2025 г. — Finance.ua
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Результаты деятельности металлургической отрасли Украины за 5 месяцев 2025 г.

Казна и Политика
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По данным ОП «Укрметаллургпром», в январе-мае 2025 года произведено:
  • чугуна 3,01 млн т (105,9% по отношению к январю-маю 2024 г.);
  • стали 3,06 млн т (97,5%);
  • проката 2,51 млн т (97,6%).
Результаты деятельности металлургической отрасли Украины за 5 месяцев 2025 г.
По итогам пяти месяцев работы отрасли положительную динамику демонстрирует только производство чугуна, которое в январе — мае 2025 г. выросло на 5,9% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года.
Объемы производимой стали уменьшились на 2,5%, производство же металлопроката сократилось на 2,4%.
По материалам:
Finance.ua
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