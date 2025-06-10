Результаты деятельности металлургической отрасли Украины за 5 месяцев 2025 г. — Finance.ua

Результаты деятельности металлургической отрасли Украины за 5 месяцев 2025 г.
По данным ОП «Укрметаллургпром», в январе-мае 2025 года произведено:
- чугуна 3,01 млн т (105,9% по отношению к январю-маю 2024 г.);
- стали 3,06 млн т (97,5%);
- проката 2,51 млн т (97,6%).
По итогам пяти месяцев работы отрасли положительную динамику демонстрирует только производство чугуна, которое в январе — мае 2025 г. выросло на 5,9% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года.
Объемы производимой стали уменьшились на 2,5%, производство же металлопроката сократилось на 2,4%.
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