Резников планирует создать Military Prozorro для закупок в армии — Finance.ua
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Резников планирует создать Military Prozorro для закупок в армии

Казна и Политика
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Министр обороны Алексей Резников выступает за частичную открытость оборонных закупок по примеру системы Prozorro — типа Military Prozorro.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.
«Поэтому моя идея сейчас обсуждается, чтобы мы могли публиковать — без юридического адреса или места нахождения, но объем, сумму контракта и т.д. чтобы общество видело не после заключения сделок, а до. Мы встречались у Премьер-министра вместе с вице-премьер-министром Юлией Свириденко, потому что у нее есть специалисты по Prozorro, и я ее попросил: разработайте программу Prozorro, которая была бы... назовем это Military Prozorro. То есть, определенные ограничения пусть будут, но Prozorro мы все доверяем, и я надеюсь, что нам это удастся», — сказал Резников.
Кроме того, министр обороны отметил, что закупки для питания военнослужащих могут сделать сезонными на более короткие сроки.
«Мы сейчас договорились с комитетом ВР попробовать пересмотреть законодательство, которое позволит сделать такие закупки сезонными на более короткие сроки, но при этом у нас главная цель сегодня — стабильное и качественное обеспечение Вооруженных сил, особенно сейчас, в период военного времени. Это ключевой приоритет» , — подчеркнул министр.
При этом он отметил, что, несмотря на полномасштабную войну в 2022 году, у военных не было нареканий на питание.
«За 2022 год, когда случилось это нашествие и когда кратно увеличилась численность ВСУ, почти все подразделения находились на поле боя, ротации, отведении, на восстановлении и т.д., я ни разу не встречал жалоб с фронта, что не довезена еда, что еда плохого качества, что не было выбора», — сказал Резников.
Он подчеркнул, что благодаря демонополизации этого рынка более двух десятков компаний обеспечили бесперебойное и устойчивое питание армии Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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