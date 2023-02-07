Резников назвал причину отмены дополнительных вознаграждений отдельным военным — Finance.ua
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Резников назвал причину отмены дополнительных вознаграждений отдельным военным

Казна и Политика
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Министр обороны Алексей Резников назвал отмену дополнительных вознаграждений военным в тылу вопросом справедливости и бюджетной способности.
Об этом Резников рассказал в интервью одному из украинских СМИ.
«Это вопрос справедливости и одновременно бюджетной способности. Когда был введен институт „100 тыс., 30 тыс.“, речь шла о тех, кто выполняет боевое задание: 100 тыс. на самом „передке“ и 30 тыс. — кто рядом или на блокпостах, или на боевом дежурстве и так далее. Когда началось нашествие, то почти вся страна была полем боя, и тогда было справедливым платить всем либо 100, либо хотя бы 30», — рассказал Резников.
Он отметил, что впоследствии стали поступать жалобы бойцов на передовой о несправедливости системы вознаграждений.
«Но дальше началось следующее. Бойцы, которые реально на «передке», в самых напряженных местах, говорят: «Мы там получаем, а те, кто ничего не делают, „курят бамбук“, получают те же деньги — это несправедливо», — отметил Резников.
Он также добавил, что вместе с этим увеличен уровень базового денежного довольствия военных.
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«Раньше обычный стрелок получал у нас 13 тыс. грн. Моим приказом мы сделали так: стрелок будет получать денежное довольствие в размере 20 тыс. грн. А если он на боевом исполнении у „передка“, на блокпосту дежурит, на другом боевом исполнении, на границе — плюс еще 30 тыс. Так у него будет 50. Если он на „нуле“, на уровне батальона — тогда он будет 120 тыс. получать», — пояснил Резников.
Он отметил, что считает решение об отмене доплат в тылу обоснованным.
«Но, простите, те, кто находятся в тылу и несут службу, не рискуя ничем — стрелок будет получать 20 тыс. грн. 30 тыс. или 100 тем более ему несправедливо платить. Не забывайте о бюджете — война тянется, пошел второй год, у нас сегодня много бизнеса не работает, налоги не платятся, а нужно покупать оружие, количество Вооруженных сил огромно, нужно их обеспечивать, одевать, кормить и т.д.. Поэтому это абсолютно честно и справедливо, не только в Вооруженных силах, а во всем спектре безопасности и обороны», — подытожил Резников.
По материалам:
Espreso.tv
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