Резервы Нацбанка снизились, но в декабре ожидается увеличение — Finance.ua

Резервы Нацбанка снизились, но в декабре ожидается увеличение Сегодня 17:35 — Казна и Политика

Резервы Нацбанка снизились, но в декабре ожидается увеличение

По состоянию на 1 ноября 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 36,58 миллиарда долларов. В октябре они снизились на 6%.

Об этом сообщает Национальный банк.

«Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка. По прогнозу Национального банка, уровень международных резервов по итогам декабря 2024 года достигнет $43,6 млрд, учитывая заверения партнеров в финансировании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что динамика международных резервов в октябре 2024 года была обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

«Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ)», — сообщили в НБУ.

Динамику резервов определял ряд факторов

1. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $3,43 млрд и выкупил в резервы $2 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в октябре составила $3,43 млрд.

2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1,99 млрд. Из этой суммы:

$1,11 млрд — от Международного валютного фонда;

$569,1 млн — от размещения валютных ОВГЗ;

$289,5 млн — от Правительства Канады;

$21,6 млн — грантовые средства от Правительства Сербии.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $943,4 млн, из которых:

$710 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$186 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$21,6 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

$11,6 млн — обслуживание долга перед ЕС;

$14,2 млн — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $87,9 млн.

3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В октябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $143,8 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,6 месяца будущего импорта.

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