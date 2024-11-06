Резервы Нацбанка снизились, но в декабре ожидается увеличение — Finance.ua
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Резервы Нацбанка снизились, но в декабре ожидается увеличение

Казна и Политика
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Резервы Нацбанка снизились, но в декабре ожидается увеличение
Резервы Нацбанка снизились, но в декабре ожидается увеличение
По состоянию на 1 ноября 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 36,58 миллиарда долларов. В октябре они снизились на 6%.
Об этом сообщает Национальный банк.
«Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка. По прогнозу Национального банка, уровень международных резервов по итогам декабря 2024 года достигнет $43,6 млрд, учитывая заверения партнеров в финансировании», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что динамика международных резервов в октябре 2024 года была обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.
«Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ)», — сообщили в НБУ.

Динамику резервов определял ряд факторов

1. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $3,43 млрд и выкупил в резервы $2 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в октябре составила $3,43 млрд.
2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1,99 млрд. Из этой суммы:
  • $1,11 млрд — от Международного валютного фонда;
  • $569,1 млн — от размещения валютных ОВГЗ;
  • $289,5 млн — от Правительства Канады;
  • $21,6 млн — грантовые средства от Правительства Сербии.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $943,4 млн, из которых:
  • $710 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
  • $186 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • $21,6 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;
  • $11,6 млн — обслуживание долга перед ЕС;
  • $14,2 млн — уплата другим международным кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $87,9 млн.
3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В октябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $143,8 млн.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,6 месяца будущего импорта.
По материалам:
Finance.ua
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