Рейтинг недорогих авто в Украине с пробегом и «автоматом» — Finance.ua
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Рейтинг недорогих авто в Украине с пробегом и «автоматом»

Личные финансы
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Рейтинг недорогих авто в Украине с пробегом и «автоматом»
Рейтинг недорогих авто в Украине с пробегом и «автоматом»
Вполне возможно, что через несколько лет среди новых автомобилей, которые будут продаваться в автосалонах, такая опция как коробка с ручным переключением, собственно, будет называться опцией. Не исключено, что будет поставляться такой агрегат за отдельную плату, на спортивных авто для тех, кому важно управлять трансмиссией как в фильме «Форсаж». Все же остальные, если верить прогнозам, кое-где подтверждаемым и практическими шагами, как запрет машин с ДВС с определенной даты, будут электрическими, то есть без коробки передач как агрегата и средств управления им.
А пока электромобили не полностью заполонили наш вторичный рынок (точнее — с долей в 2,2% еще полностью не заполонили), стоит рассматривать доступные для покупки автомобили, сейчас с двигателями внутреннего сгорания, которые обязательно оснащены коробкой переключения передач.
Портал Auto.Ria собрал пятнадцать вариантов легковых автомобилей С-класса с автоматическими коробками передач в ценовых рамках от $6000 до $8000.
ТОП-15 вариантов легковушек, относящихся к С-классу («гольф-класс»), с автоматическими коробками передач, отобранные по наибольшему количеству предложений:
  • Ford Focus;
  • Skoda Octavia;
  • Renault Megane;
  • Volkswagen Golf;
  • Honda Civic;
  • Volkswagen Jetta;
  • Toyota Corolla;
  • Mitsubishi Lancer;
  • Mazda 3;
  • Nissan Leaf;
  • Chevrolet Cruze;
  • Peugeot 308;
  • Opel Astra;
  • Nissan Tiida;
  • Hyundai Elantra.
Не важно, имеет ли ваша «ласточка» автоматическую коробку передач, подогрев сиденья или автопилот. Ведь главное в путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Finance.ua
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