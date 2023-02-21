Рейтинг недорогих авто в Украине с пробегом и «автоматом» — Finance.ua

Рейтинг недорогих авто в Украине с пробегом и «автоматом» 21.02.2023, 00:10 — Личные финансы

Рейтинг недорогих авто в Украине с пробегом и «автоматом»

Вполне возможно, что через несколько лет среди новых автомобилей, которые будут продаваться в автосалонах, такая опция как коробка с ручным переключением, собственно, будет называться опцией. Не исключено, что будет поставляться такой агрегат за отдельную плату, на спортивных авто для тех, кому важно управлять трансмиссией как в фильме «Форсаж». Все же остальные, если верить прогнозам, кое-где подтверждаемым и практическими шагами, как запрет машин с ДВС с определенной даты, будут электрическими, то есть без коробки передач как агрегата и средств управления им.

А пока электромобили не полностью заполонили наш вторичный рынок (точнее — с долей в 2,2% еще полностью не заполонили), стоит рассматривать доступные для покупки автомобили, сейчас с двигателями внутреннего сгорания, которые обязательно оснащены коробкой переключения передач.

Портал Auto.Ria собрал пятнадцать вариантов легковых автомобилей С-класса с автоматическими коробками передач в ценовых рамках от $6000 до $8000.

ТОП-15 вариантов легковушек, относящихся к С-классу («гольф-класс»), с автоматическими коробками передач, отобранные по наибольшему количеству предложений:

Ford Focus;

Skoda Octavia;

Renault Megane;

Volkswagen Golf;

Honda Civic;

Volkswagen Jetta;

Toyota Corolla;

Mitsubishi Lancer;

Mazda 3;

Nissan Leaf;

Chevrolet Cruze;

Peugeot 308;

Opel Astra;

Nissan Tiida;

Hyundai Elantra.

Не важно, имеет ли ваша «ласточка» автоматическую коробку передач, подогрев сиденья или автопилот. Ведь главное в путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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