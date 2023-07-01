Рейтинг легковых автомобилей стоимостью около 4000 долларов, которые можно купить в Украине (инфографика) — Finance.ua

Рейтинг легковых автомобилей стоимостью около 4000 долларов, которые можно купить в Украине (инфографика) Сегодня 07:01 — Технологии&Авто

Рейтинг легковых автомобилей стоимостью около 4000 долларов, которые можно купить в Украине (инфографика)

Портал AUTO. RIA подготовил рейтинг из пятнадцати недорогих легковушек, стоимостью в пределах $3000−5000.

Чтобы не ограничивать выбор еще какими-то условиями, как-то тип кузова, класс, двигатель и подобными, журналисты издания остановились на таких параметрах, как «цена» и «максимальное количество вариантов в продаже». Конечно, чтобы среди них выбрать самый лучший, что важно, когда речь идет об автомобиле с пробегом, тем более за сравнительно небольшие деньги.

Итак, топ-15 недорогих легковых автомобилей, которые можно купить сейчас по цене около $4000.

Напомним, в мае украинцы приобрели 101,7 тыс. подержанных автомобилей. Этот показатель оказался максимальным за последние 10 месяцев — с июля 2022 года. Большинство автомобилей с пробегом приобрели на внутреннем рынке.

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.