Рейтинг легковых автомобилей стоимостью около 4000 долларов, которые можно купить в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Рейтинг легковых автомобилей стоимостью около 4000 долларов, которые можно купить в Украине (инфографика)

Технологии&Авто
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Рейтинг легковых автомобилей стоимостью около 4000 долларов, которые можно купить в Украине (инфографика)
Рейтинг легковых автомобилей стоимостью около 4000 долларов, которые можно купить в Украине (инфографика)
Портал AUTO. RIA подготовил рейтинг из пятнадцати недорогих легковушек, стоимостью в пределах $3000−5000.
Чтобы не ограничивать выбор еще какими-то условиями, как-то тип кузова, класс, двигатель и подобными, журналисты издания остановились на таких параметрах, как «цена» и «максимальное количество вариантов в продаже». Конечно, чтобы среди них выбрать самый лучший, что важно, когда речь идет об автомобиле с пробегом, тем более за сравнительно небольшие деньги.
Итак, топ-15 недорогих легковых автомобилей, которые можно купить сейчас по цене около $4000.
Рейтинг легковых автомобилей стоимостью около 4000 долларов, которые можно купить в Украине (инфографика)
Напомним, в мае украинцы приобрели 101,7 тыс. подержанных автомобилей. Этот показатель оказался максимальным за последние 10 месяцев — с июля 2022 года. Большинство автомобилей с пробегом приобрели на внутреннем рынке.
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По материалам:
mmr.ua
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