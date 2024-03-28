Рейтинг геймдев-компаний в Украине: минус 1020 специалистов за полгода — Finance.ua

Рейтинг геймдев-компаний в Украине: минус 1020 специалистов за полгода Сегодня 20:03 — Личные финансы

Рейтинг геймдев-компаний в Украине: минус 1020 специалистов за полгода

GameDev DOU проанализировал украинский рынок геймдева и обнаружил, что на февраль 2024 года в 25 крупнейших геймдев-компаниях работает 7 663 специалистов. За полгода их количество сократилось на 1020 человек (или 11,75%), а за год — на 1411 (почти 15%).

Инфографика: GameDev DOU

Первое место рейтинга занимает Playrix — в компании работает 953 специалиста, из них 75% - технические специалисты. (Компания владеет в Украине несколькими студиями, но имеет российское происхождение и до сих пор нанимает и релоциует разработчиков из страны-агрессора).

Второе место заняла Room 8 Group — 846 специалистов, технических специалистов 79%.

Третье место у Ubisoft — 760 специалистов, технических специалистов 93%. Следует отметить, что ни у одной из трех крупнейших компаний не было роста за последние полгода.

Работников становится все меньше

За полгода их количество сократилось на 1020 человек (или 11,75%), а за год — на 1411 (почти 15%). Если говорить именно о технических специалистах, то это минус 590 и 944 специалиста соответственно.

Инфографика: GameDev DOU

Доля именно технических специалистов за последние полгода выросла. Зимой 2023-го их было 81,4% всех работников, в августе прошлого года — почти 81%, а по состоянию на февраль 2024 года — 84%.

Причин общего сокращения аналитики рейтинга называют много — осторожность инвесторов, разделение компаний, замедление рынка IT-услуг и т. д.

Впрочем, не стоит забывать о более драматических причинах — в феврале 2024-го несколько украинских компаний пережили волну сокращений.

Рост был далеко не у всех, но он все же был — одиннадцать команд за последние полгода стали больше. В общей сложности речь идет почти о 170 специалистах.

Инфографика: GameDev DOU

Уменьшение штата коснулось соответственно 14 из 25 компаний. Из них девять продуктовые и еще пять аутсорс. Более половины всех сокращенных специалистов (550) приходится на пять крупнейших компаний по рейтингу.

Инфографика: GameDev DOU

География расширения

За последние полгода три компании расширили свою географию.

Так, Kevuru Games открыла свой центр в Варшаве (Польша), RetroStyle Games — в Киеве, а N-iX Game & VR Studio — в Бухаресте (Румыния). Напомним, что в прошлый раз об открытии новых офисов сообщали две компании — Plarium во Львове и Frag Lab в Польше.

Инфографика: GameDev DOU

Несмотря на сложную ситуацию на геймдев-рынке, компании не отказываются от планов роста. Десять из них в ближайшие полгода хотят увеличивать штат, а одна из них — на 50−100 сотрудников. Примечательно, что ни сокращать, ни релоцировать персонал из Украины ни одна студия не планирует.

Ситуация с вакансиями в последние два года шаткая, но не безнадежная. Конечно, сегодня довоенные показатели выглядят фантастически, и даже после самых больших проседаний обычно мы наблюдаем возобновление количества предложений.

Инфографика: GameDev DOU

Специалисты в ВСУ и их денежная компенсация

Военнослужащих в своем штате имеют 16 компаний, еще две не имеют специалистов в ВСУ, а остальные не дали ответа на этот вопрос.

Из этих 16 компаний 14 так или иначе сохраняют финансовую помощь воюющим сотрудникам. В частности, восемь компаний сохраняют денежную компенсацию полностью, а еще две выплачивают менее 50%. У остальных студий разные варианты: фиксированный размер помощи в течение шести месяцев; фиксированная сумма выплат в течение года независимо от того, какой была зарплата; в первый год — 100%, а дальше размер зависит от заработной платы и т. д.

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GameDev Dou По материалам:

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