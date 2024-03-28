Рейтинг геймдев-компаний в Украине: минус 1020 специалистов за полгода — Finance.ua

Рейтинг геймдев-компаний в Украине: минус 1020 специалистов за полгода
GameDev DOU проанализировал украинский рынок геймдева и обнаружил, что на февраль 2024 года в 25 крупнейших геймдев-компаниях работает 7 663 специалистов. За полгода их количество сократилось на 1020 человек (или 11,75%), а за год — на 1411 (почти 15%).
Первое место рейтинга занимает Playrix — в компании работает 953 специалиста, из них 75% - технические специалисты. (Компания владеет в Украине несколькими студиями, но имеет российское происхождение и до сих пор нанимает и релоциует разработчиков из страны-агрессора).
Второе место заняла Room 8 Group — 846 специалистов, технических специалистов 79%.
Третье место у Ubisoft — 760 специалистов, технических специалистов 93%. Следует отметить, что ни у одной из трех крупнейших компаний не было роста за последние полгода.
Работников становится все меньше
За полгода их количество сократилось на 1020 человек (или 11,75%), а за год — на 1411 (почти 15%). Если говорить именно о технических специалистах, то это минус 590 и 944 специалиста соответственно.
Доля именно технических специалистов за последние полгода выросла. Зимой 2023-го их было 81,4% всех работников, в августе прошлого года — почти 81%, а по состоянию на февраль 2024 года — 84%.
Причин общего сокращения аналитики рейтинга называют много — осторожность инвесторов, разделение компаний, замедление рынка IT-услуг
и т. д.
Впрочем, не стоит забывать о более драматических причинах — в феврале 2024-го несколько украинских компаний пережили волну сокращений.
Рост был далеко не у всех, но он все же был — одиннадцать команд за последние полгода стали больше. В общей сложности речь идет почти о 170 специалистах.
Уменьшение штата коснулось соответственно 14 из 25 компаний. Из них девять продуктовые и еще пять аутсорс. Более половины всех сокращенных специалистов (550) приходится на пять крупнейших компаний по рейтингу.
География расширения
За последние полгода три компании расширили свою географию.
Так, Kevuru Games открыла свой центр в Варшаве (Польша), RetroStyle Games — в Киеве, а N-iX Game & VR Studio — в Бухаресте (Румыния). Напомним, что в прошлый раз об открытии новых офисов сообщали две компании — Plarium во Львове и Frag Lab в Польше.
Несмотря на сложную ситуацию на геймдев-рынке, компании не отказываются от планов роста. Десять из них в ближайшие полгода хотят увеличивать штат, а одна из них — на 50−100 сотрудников. Примечательно, что ни сокращать, ни релоцировать персонал из Украины ни одна студия не планирует.
Ситуация с вакансиями в последние два года шаткая, но не безнадежная. Конечно, сегодня довоенные показатели выглядят фантастически, и даже после самых больших проседаний обычно мы наблюдаем возобновление количества предложений.
Специалисты в ВСУ и их денежная компенсация
Военнослужащих в своем штате имеют 16 компаний, еще две не имеют специалистов в ВСУ, а остальные не дали ответа на этот вопрос.
Из этих 16 компаний 14 так или иначе сохраняют финансовую помощь воюющим сотрудникам. В частности, восемь компаний сохраняют денежную компенсацию полностью, а еще две выплачивают менее 50%. У остальных студий разные варианты: фиксированный размер помощи в течение шести месяцев; фиксированная сумма выплат в течение года независимо от того, какой была зарплата; в первый год — 100%, а дальше размер зависит от заработной платы
и т. д.
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