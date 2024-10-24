Рейтинг банков по отделениям в Украине (инфографика) — Finance.ua

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Рейтинг банков по отделениям в Украине (инфографика)

Фондовый рынок
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Рейтинг банков по отделениям в Украине (инфографика)
Рейтинг банков по отделениям в Украине (инфографика)
По состоянию на 1 октября 2024 г. в Украине насчитывалось 5053 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 85.
Об этом сообщает НБУ.
Кроме того, 874 отделения банков находятся в статусе «временно приостановленных».
Рейтинг банков по отделениям в Украине (инфографика)
Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке — 1163. Кроме того, работа 614 отделений банка временно приостановлена.
Второе место имеет Государственный ПриватБанк — 1113 отделений. Еще 70 временно приостановлены.
Далее Райффайзен Банк (330), Частный ПУМБ (223), банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (220).
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Справка Finance.ua:

  • В течение сентября объем банковских вкладов в национальной валюте вырос на 0,5% (+8,7 млрд грн) и достиг 1696,7 млрд грн. Об этом написал народный депутат Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, анализируя состояние финансового рынка.
  • По данным НБУ, депозиты предприятий сократились на 1% (-9,1 млрд грн). Сокращение продолжается второй месяц подряд. Депозиты населения выросли на 2,4% (+17,8 млрд грн), что является максимумом прироста в этом году.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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