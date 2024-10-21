Рейтинг 5 лучших самых дешевых электромобилей — Finance.ua

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Рейтинг 5 лучших самых дешевых электромобилей

Технологии&Авто
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Рейтинг 5 лучших самых дешевых электромобилей
Рейтинг 5 лучших самых дешевых электромобилей
Звание самых дешевых электромобилей в Европе имеют Citroёn Ami и его аналоги от Opel и Fiat, однако в этот перечень, который составили эксперты Autocar, вошли полноценные авто, популярные среди покупателей.

5 место — Tesla Model 3 RWD

Model 3 отличается одной из самых эффективных трансмиссий в классе. Седан имеет просторный салон и один из самых лучших запасов хода среди конкурентов. Однако самый бюджетный вариант Model 3 все равно имеет значительно более высокую стоимость всех автомобилей из этого перечня.

4 место — Citroёn ё-C3

Компактный кроссовер от Citroёn имеет неплохой запас хода в 323 км, чего достаточно, чтобы не искать компромиссы во время городской езды. Авто имеет отличную сборку и эргономику, хотя маленькие размеры могут стать ее минусом для покупателей с большой семьей.

3 место — MG 4 EV

MG стремительно становится весомым на рынке электромобилей. MG 4 является удачным примером привлекательного автомобиля за небольшую цену. У него очень конкурентоспособный диапазон и показатели зарядки. Даже модели начального уровня предлагают примерно 350 км запаса хода при смешанной езде, в то время как модели с расширенным запасом хода способны достигать примерно 500 км.

2 — место Hyundai Kona Electric

Самый маленький электромобиль корейского автопроизводителя предоставляет отличное пространство для пассажиров и багажа. Кроме этого, кроссовер отличается превосходной плавностью во время езды, понятной информационно-развлекательной системой и приличным запасом хода в 480 километров.

1 место — Cupra Born

Несмотря на то, что Born является самым маленьким автомобилем в этом списке, эксперты Autocar считают его лучшим бюджетным электромобилем, ведь он предлагает привлекательное сочетание практичности, удовольствия от вождения и эффективности. Однако модель вскоре получит рестайлинг, поэтому, вероятно, обновленная версия будет иметь улучшенную мультимедиа, ведь текущая ее версия несколько уступает аналогичным системам у конкурентов.

Сюрпризы на дороге? Не стоит волноваться, если выбрали лучшую автогражданку на Finance.ua

По материалам:
autoporady.com
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