Рейс отменен или задержан в 2024 году: какую компенсацию в ЕС можно получить — Finance.ua

Рейс отменен или задержан в 2024 году: какую компенсацию в ЕС можно получить Сегодня 17:00 — Личные финансы

Рейс отменен или задержан в 2024 году: какую компенсацию в ЕС можно получить

Чтобы защитить все права пассажиров при задержке или отмене рейса, ЕС установил регламент — Регламент ЕС 261/2004, предлагающий компенсации некоторым пассажирам за потерянное время.

Об этом пишет Schengen.News.

Регламент устанавливает правила, которых должны придерживаться авиакомпании, чтобы убедиться, что пассажиры получат внимание и заботу, если их рейс отменен или задержан.

Кроме того, в постановлении также четко прописан размер компенсации, на которую имеют право пассажиры при отмене или задержке рейса.

Прежде чем потребовать компенсацию за отмененный или задержанный рейс, вы должны убедиться, что вы имеете на это право.

имеющих проблемы, связанные с полетом: Согласно Регламенту ЕС 261/2004 , права авиапассажиров ЕС распространяются на следующие группы путешественников,

Пассажиры, летящие в пределах ЕС на рейсах, выполняемых авиакомпаниями из ЕС или вне ЕС.

Пассажиры летят в ЕС из-за пределов блока на рейсе авиакомпании ЕС.

Пассажиры, вылетающие из ЕС в третью страну на рейсе авиакомпании ЕС или вне ЕС.

Компенсация в размере до 600 евро, если ваш рейс отменен

Пассажиры, чей рейс отменен, имеют право на компенсацию в размере от 250 до 600 евро. Размер компенсации зависит от расстояния пункта назначения и составляет:

250 евро за отмененные рейсы на расстояние до 1500 км.

400 евро за отмененные рейсы более 1500 км в пределах ЕС и все остальные рейсы от 1500 до 3500 км.

600 евро за отмененные рейсы на расстояние более 3500 км.

Согласно правилам ЕС, при отмене рейса пассажиры имеют право выбрать между возмещением, изменением маршрута или возвратом.

Пассажиры могут выбрать один из этих вариантов, и авиакомпания все равно может выплатить им компенсацию в зависимости от продолжительности задержки и расстояния рейса.

Все пассажиры, которым сообщили об отмене рейса менее чем за 14 дней до вылета, имеют право на компенсацию.

Однако вы должны помнить, что если вам предложат изменить маршрут и вы достигнете конечного пункта назначения с задержкой до четырех часов, ваша компенсация может быть уменьшена на 50 процентов.

Не имеют права на компенсацию за отмененный рейс

Если вам сообщили о том, что ваш рейс будет отменен более чем за 14 дней, вы не имеете права на компенсацию.

Вы также не имеете права на компенсацию, если вас уведомили менее чем за семь дней до вылета и вам предложили изменить маршрут, который позволит вам сесть на другой рейс за час до изначально запланированного вылета или добраться до пункта назначения менее чем через два часа после запланированного времени прибытия.

Вы также не имеете права на компенсацию, если вам сообщили в период от двух недель до семи дней до вылета, и вам предлагают изменить маршрут, который позволит вам отправиться не более чем за два часа до изначально запланированного времени вылета и достичь пункта назначения менее чем через четыре часа после запланированного времени прибытия.

Компенсация также не требуется, если ваш рейс отменен из-за чрезвычайных обстоятельств, таких как плохие погодные условия, политическая нестабильность и риски безопасности и т. д.

Пользователь Reddit djtrump отменил рейс из Барселоны в Белград из-за плохих погодных условий и попросил компенсацию. Однако им не предложили компенсацию, поскольку отмена была произведена из-за чрезвычайных обстоятельств, которые авиакомпания не могла контролировать.

Я подал иск с запросом на компенсацию в соответствии с регламентом ЕС № 261/2004, который, как я ожидаю, будет отклонен из-за чрезвычайных обстоятельств из-за плохой погоды.

Право на компенсацию от 250 до 600 евро, если ваш рейс задерживается

Если ваш рейс задерживается, вы имеете право на помощь, возмещение и обратный рейс в зависимости от расстояния и длительности задержки.

Компенсация за задержку рейса такая же, как и компенсация за отмененный рейс, размер компенсации колеблется от 250 до 600 евро.

Если вы прибыли в конечный пункт назначения с опозданием на три или более часов, вы имеете право на компенсацию при условии, что задержка не была вызвана чрезвычайными обстоятельствами.

Вы также имеете право на компенсацию за задержку рейса в следующих других обстоятельствах:

Если вы опоздали на стыковочный рейс, путешествуя по рейсу из страны-члена ЕС, и прибыли в конечный пункт назначения с задержкой на три часа или больше

Если вы приняли рейс из другого аэропорта, откуда вы сначала не планировали лететь, и он прибыл с опозданием

Если вы отправляетесь из страны, не входящей в ЕС, в страну ЕС с пересадочными рейсами, выполняемыми авиакомпаниями ЕС, и вы чувствуете длительную задержку прибытия в конечный пункт назначения

С другой стороны, вы не имеете права на компенсацию, если пропустили стыковочный рейс из-за проверки безопасности и не соблюли время посадки. Вы также не имеете права на компенсацию, если ваш рейс задерживается по чрезвычайным обстоятельствам.

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