Революционный искусственный интеллект узнает все о вас только по фото — Finance.ua

Революционный искусственный интеллект узнает все о вас только по фото 23.08.2024, 00:23 — Финтех и Карты

Революционный искусственный интеллект узнает все о вас только по фото

Психолог Михал Косински из Стэнфордского университета заявил, что создал нейросеть, способную определять интеллект, сексуальные предпочтения и политические взгляды человека по его лицу. Его работа вызывает многочисленные этические вопросы.

Некоторые ученые сравнивают разработку с френологией — псевдонаукой XVIII—XIX вв. еков, пытавшейся связать черты лица с интеллектуальными способностями. Однако Косински отрицает это сравнение. Еще в 2021 году он создал модель распознавания лиц, способную с точностью до 72% определять политические взгляды.

Косински рассматривает свой ИИ как инструмент прогнозирования, но другие ученые относятся к нему со скептицизмом, опасаясь, что его исследования могут стать основой для новых форм дискриминации. Кроме того, из-за несовершенства моделей распознавания лиц возможны ошибки в оценке людей.

В 2017 году Косински и его коллеги опубликовали исследование, в котором модель распознавания лиц определяла сексуальную ориентацию с точностью 91%. Это вызвало критику со стороны организаций Human Rights Campaign и GLAAD, назвавших исследование «опасным и некорректным».

iTechua По материалам:

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