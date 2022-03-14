Revolut стал доступным для украинцев в ЕС: как открыть счет — Finance.ua

Revolut стал доступным для украинцев в ЕС: как открыть счет

Сегодня 16:11 — Финтех и Карты

Глобальное финансовое приложение Revolut предоставляет доступ к платежным услугам для лиц, независимо от национальности, вынужденных выехать из Украины из-за российского вторжения.

«Чтобы обеспечить быстрый и легкий доступ к своим деньгам, компания Revolut облегчила требования, необходимые для открытия счета, а также отказалась от ряда комиссий обмена валюты и пополнения счета», — говорится в сообщении.

Что нужно знать?

Revolut позволяет тем, кто пересек границы страны, получить доступ к своим средствам, привязав приложение к своему украинскому банковскому счету;

при этом стандартный счет не предусматривает ежемесячной комиссии и может использоваться для отправки/получения денег, а также для обмена валюты;



карту Revolut можно будет использовать в любой точке Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ) и Украины;

ограничение на перевод средств с вашего счета Revolut на другой счет составляет €1,500 в день. Друзья и родные, уже находящиеся в Европе, также смогут быстро и надежно перевести им деньги. Лимиты на пользование счетом установлены согласно ограничениям стандартного плана Revolut.



Важно! Открытие счета в ЕЭС обычно требует подтверждения права на проживание в Европе. Поскольку многие временно перемещенные лица из Украины не могут предоставить это подтверждение из-за нехватки документов, Revolut смягчила это требование, чтобы как можно больше людей могли быстро открыть счет и получить доступ к своим средствам.

Как только счет будет создан, выехавшие из Украины смогут привязать любую украинскую банковскую карту к своему счету Revolut, а затем сразу начать пополнение счета в разных валютах.

Как открыть счет?

Скачать мобильное приложение Revolut (App Store, Google Play Store)

Кликните «Sign up» и введите номер телефона. Это может быть номер любой страны, главное, чтобы вы могли получить SMS сообщение на этот номер.

Выберите страну, в которой вы находитесь, например, Польша или Словакия — в секции «Country of residence»

Введите свой текущий адрес за пределами Украины, например адрес вашего жилья/убежища, и другие личные данные

Выберите и загрузите фотографии украинского паспорта или ID-карты для подтверждения личности.

При этом гражданам других стран, прибывших из Украины, необходимо загрузить паспорт и украинскую визу/вид на постоянное проживание.

Приложение Revolut доступно на английском и на других европейских языках.

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